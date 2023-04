Tolima no se complicó y venció a Puerto Cabello por Sudamericana

Deportes Tolima se quedó este jueves con el triunfo ante Puerto Cabello en el estadio Misael Delgado. El ‘Vinotinto y Oro’ venció 0-2 y comenzó con pie derecho esta edición de la Copa Sudamericana.



Los goles de los dirigidos por Hernán Torres fueron de Diego Herazo y de Yeison Guzmán.



En el primer tiempo, Tolima tendría tres aproximaciones en los primeros diez minutos del juego. La primera sería de Herazo en un remate desviado que se fue cerca del arco de los venezolanos. La segunda fue entre Herazo y Facundo Boné quienes le erraron al remate dentro del área rival.

Por su parte, la tercera inició de una jugada en solitario de Estefano Arango que centró el balón a Herazo, pero el delantero no controló la pelota y en cambio se llevó por delante al arquero Luis Romero que tuvo que salir por un momento, pero luego se reincorporó.



Sobre el 23’, habría un duro choque entre Carlos Rivero y Cristián Trujillo que dejaría como consecuencia la salida del jugador del equipo venezolano quien terminó con el ojo totalmente cerrado a causa del golpe.



Tras esto, el local adelantó sus líneas y se adueñaron de la pelota mientras que Tolima optó por replegarse. No obstante, los de Ibagué lograron que Puerto Cabello no tuviera profundidad en el último tercio de la cancha.



El primer tiempo al tener varias incidencias el árbitro le añadió 10 minutos y sobre el 45+5, Herazo pondría el primero para Tolima en una jugada en donde el arquero Romero dejó un rebote que fue aprovechado por el delantero de los colombianos que no perdonó y la mandó a guardar al fondo de la red.



La segunda mitad inició de la mejor manera para Tolima que pondría el segundo a los 55 minutos del partido luego de un penalti sobre Herazo por parte del arquero local. Guzmán, a lo panenka, colocó el 0-2 en el marcador.



Ante la necesidad de ir por el empate, Puerto Cabello volvió a adelantar sus líneas, pero nuevamente Tolima se replegó de buena manera para evitar una jugada de peligro de los venezolanos.



Sobre el 71’, los ‘Pijaos’ volvieron a campo rival y allí tras un centro desde la derecha, Boné casi pone el tercero para la visita, pero su disparo de cabeza salió desviado del arco local.



Unos minutos después, la lluvia arreció en el campo de los venezolanos por lo que no habría grandes aproximaciones dada la condición de la cancha, por lo que Tolima se fue de suelo venezolano con los tres puntos.



Cabe señalar que Tolima jugará su próximo partido el próximo 20 de abril ante Tigre en el estadio Manuel Murillo Toro.