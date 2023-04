Exjugador francés cargó contra Mbappé por su comunicado al PSG

Luego del comunicado de Kylian Mbappé en contra del PSG por el uso sin aviso de su imagen para la campaña de renovación de abonos del club, las opiniones sobre el jugador francés no han tardado de llegar.



Algunos han entendido el malestar del futbolista mientras que otros les parece desproporcionada su reacción.



Este es el caso de Christophe Dugarry quien fue una de las personas que más duro le dio a Mbappé sobre este tema.

"Estoy harto de todos estos susceptibles. El club debería haberle avisado, vale, pero ¿crees que vale un mensaje en las redes sociales? Puedes llamar a tu directiva y solucionarlo internamente", comentó Dugarry en el medio francés RMC.



Por su parte, el entrenador recomendó a Mbappé que se centre en el terreno de juego y que se olvidara de estos temas de marketing y que no tienen que ver con su rol en el equipo.



2"¡Él quiere hacerlo todo! Marketing, comunicación, elige al director deportivo, elige a los futbolistas con los que quiere jugar. ¡Para! ¡A jugar!", explicó el exjugador.



Además, dijo que era mejor hablar con el presidente y los directivos antes de emitir el comunicado al público: "Hay un problema de mal funcionamiento, un error que se puede considerar grave. Pero Mbappé podría haber llamado a su presidente en lugar de enviar un mensaje en las redes que dará la vuelta al mundo. Es torpe, no es elegante. La forma en que Mbappé lo hizo creo que es como se debe hacer".



Finalmente, cargó contra el ‘7’ del PSG y lo tildó de egocéntrico al igual que a toda la plantilla del club parisino: "Ni siquiera entiendo el mensaje de Kylian. ¡Que pare! ¡Que paren todos con sus egos! ¡Pierden partidos uno tras otro! Que jueguen en el campo, que demuestren lo que valen. Tienen sueldos de locos. No necesita hacer un escándalo porque no aprobó un anuncio. ¿A quién le importa?".