¿Se pudrió todo entre Mbappé y PSG? 'Este no es Kylian Saint-Germain'

Parece la tormenta perfecta: Kylian Mbappé volvió a quedar eliminado de la Champions League con PSG y ya estaría cansado de intentarlo; en España dicen que ha dado su palabras para llegar al Real Madrid; el equipo viene de perder en Ligue 1 y ni Messi, el campeón mundial, parece ser capaz de salvarlo... ¿Está abonado el camino para la salida del 'joven maravilla'?

Difícil saberlo ahora, pero sin duda que las señales dan a entender que no son los mejores días al interior del club y que hay problemas de comunicación hasta con el CM.



La nueva molestia del jugador quedó clarísima en sus redes sociales, en las que dejó un mensaje, visiblemente molesto, por eso uso de su imagen que han hecho en PSG.



"Acabo de ver la campaña de reabono del club para la temporada 2023-2024. En ningún momento se me informó del contenido de la misma con mi interlocutor. Parecía cuando la hice una entrevista básica en una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este vídeo publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero definitivamente no es Kylian Saint-Germain”, dice la publicación de Mbappé en Instagram.

Mensaje de Mbappé Foto: Tomado de Instagram @k.mbappe



Recuerden que el muchacho es especialmente celoso por el uso de su imagen y que en la Selección de Francia ha sido todo un problema ese manejo, que motivó incluso acciones judiciales.



Por supuesto, el PSG corrió a bajar el video de sus redes sociales, que básicamente eran para promover los abonos. Temieron una consecuencia peor...

Así que no le gusta la manera pero especialmente el mensaje que refuerza aquella vieja teoría de que su última renovación partió de la decisión de los cataríes dueños del club de hipotecarle el futuro de la institución a cambio de que firmara por tres años más. No quiere ser el único que cargue con todo. Necesita que todas las demás estrellas del PSG estén incluidas en esta nueva debacle que parece ser la temporada 2022/2023... para bien y para mal.