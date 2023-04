Difícil calendario para Santa Fe: ocho partidos en cuatro semanas

Aunque el partido frente a Independiente Medellín que se jugaría a mitad de semana fue aplazado, Santa Fe afrontará ocho compromisos en el próximo mes (dos partidos por semana), entre ellos los duelos de Copa Sudamericana ante Gimnasia y Universitario.



Serán cuatro partidos en condición de visitante, uno de ellos en Lima (Perú) ante Universitario de Deportes. Así será la apretada agenda del equipo de Harold Rivera entre el 9 de abril y el 9 de mayo.

Alianza Petrolera vs Santa Fe

Fecha 12 de Liga Betplay

Día: Domingo, 9 de abril

Hora: 6:20 pm



Deportivo Pereira vs Santa Fe

Fecha 14 de Liga Betplay

Día: Sábado, 15 de abril

Hora: 8:10 pm



Santa Fe vs Gimnasia y Esgrima de La Plata

Fecha 2 de Copa Sudamericana

Día: Martes, 18 de abril

Hora: 9:00 pm



Santa Fe vs Bucaramanga

Fecha 15 de Liga Betplay

Día: Sábado, 22 de abril

Hora: 8:30 pm



Águilas Doradas vs Santa Fe

Fecha 16 de Liga Betplay

Día: Miércoles, 26 de abril

Hora: 6:20 pm

Santa Fe vs Deportes Tolima

Fecha 17 de Liga Betplay

Día: Sábado, 29 de abril

Hora: 2:00 pm



Universitario vs Santa Fe

Fecha 2 de Copa Sudamericana

Día: Jueves, 4 de mayo

Hora: 9:00 pm



Millonarios vs Santa Fe

Fecha 18 de Liga Betplay

Día: Por confirmarse (7 de mayo)

Hora: Por definirse