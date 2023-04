Millos no pudo tener un mejor estreno en Sudamericana: goleó y brilló

Los torneos de Libertadores y Sudamericana se iniciaron este martes y Millonarios firmó la mejor presentación de Colombia en la primera jornada, después de los empates de Santa Fe (Sudamericana vs Goiás, 0-0) e Independiente Medellín (Libertadores vs Inter de Porto Alegre, 1-1).



El albiazul ganó, goleó y gustó en su debut frente a Defensa y Justicia en El Campín, en una gran exhibición en el segundo tiempo. La gran figura del partido fue Leonardo Castro quien se apuntó con doblete y asistencia para David Macalister Silva.

El equipo argentino quiso poner su ritmo en los primeros 15 minutos. Dejó claro que no quería esconderse en El Campín. A los 4' ya probaba con la media distancia; David Barbona avisó a Álvaro Montero en un tiro libre frontal. Diez minutos más tarde, Defensa incursionó por sector derecho y Julián López lo buscó con un zapatazo que se elevó sobre el travesaño.



Millonarios fue aplomado y paciente. Supo administrar el partido y con el pasar de los minutos empezó a crecer. A los 22', lo intentó por la misma vía: la media distancia. El más insistente fue David Macalister Silva, quien en un primer intento probó al arquero Ezequiel Unsain, que atrapó una pelota difícil.



Después de una transición rapida defensa-ataque, Leonardo Castro tejió junto a Óscar Cortés la mejor aproximación del primer tiempo. El cronómetro registraba el minuto 41 cuando el extremo albiazul sorprendió por izquierda y sacó un disparo que pasó casi rozando el vertical derecho del arquero.



El arranque del segundo tiempo sacó lo mejor de Millonarios. A los 49' ya había tenido su primer llegada a gol. Se dio tras un centro de Jorge Arias que terminó en cabezazo de Castro. El delantero apareció por el corazón del área y tras colarse entre dos defensores, ganó en el duelo aéreo y mandó la pelota cerca al horizontal.



El equipo de Gamero aprovechó su buen momento en el partido y buscó el gol por todas las vías. De nuevo sorprendió por izquierda, esta vez con Macalister Silva, quien metió una pelota con "veneno" que parecía ser centro y terminó pasando muy cerca a la raíz del palo. El capitán le daba más de un dolor de cabeza a la defensa argentina.



El dominio de Millonarios fue total y consiguió poner contra las cuerdas a Defensa y Justicia. A los 55', Silva probó los reflejos de Unsain, después de un pase de Daniel Cataño. La acción terminó en revisión del VAR por una mano de Tomás Cardona. El penalti fue convertido a los 59' por Leo Castro. Disparo potente arriba, imposible para el arquero.



Los de Gamero no se conformaron con el 1-0 y el mismo Castro se encargó de ampliar la ventaja diez minutos más tarde. Pase entre líneas de Juan Pablo Vargas para Leo que picaba en punta. Tras desprenderse de marca, definió con un zurdazo cruzado. La noche no podía ser mejor para el 'Ballet azul'. A los 72', Macalister resolvió después de un contragolpe que terminó en centro de Castro.



Mientras Defensa y Justicia la pasaba muy mal, Millonarios jugaba a su antojo. El 'Ole, ole' retumbó en las tribunas de El Campín. El dominio en el segundo tiempo fue absoluto, y al final, se quedaron con los primeros 3 puntos en Copa Sudamericana. El próximo compromiso será en dos semanas frente a Peñarol en Uruguay.