Nacional sufrió pero dio vuelta ante Patronato: Pabón salvó un papelón

Atlético Nacional, campeón colombiano en el apertura 2022, hizo su aparición en la Copa Libertadores 2023 frente a Patronato. Aunque de inicio se llevó una sorpresa ante el equipo de la B en Argentina y perdía con gol tempranero de Mateo Levato, Dorlan Pabón terminó firmando una remontada en 2 minutos.



Patronato, el rival más "débil" del Grupo H que comparten con Olimpia y Melgar, salió con ímpetu y mostró arrojo en su primer partido en una Copa Libertadores. Cuando Nacional más sufría y estaba quedando en deuda con su fútbol, Paulo Autuori metió mano a la nómina y los cambios le salieron para dar vuelta en Santa Fe.



Buen resultado para los verdolagas después de un complicado partido, cortando así una racha de siete partidos sin ganar en Copa Libertadores.

En 2 minutos el local ya inclinaba el marcador a su favor. Un baldado de agua fría para Atlético Nacional, el dos veces campeón de Copa Libertadores. Patronato tomó desprevenida a la defensa verdolaga y a través de Mateo Levato convirtió un gol histórico. El primero en un torneo continental.



Las pelotas de balón parado hicieron mucho daño a Nacional. Justamente, el gol llegó tras una acción de tiro libre que rebotó en Sebastián Gómez y terminó en poder de Matías Ruiz; centro preciso al corazón del área para que Levato definiera de cabeza, después de ganarle las espaldas a los centrales Juan Felipe Aguirre y Cristian Zapata. El delantero definió por encima al arquero Harlen Castillo.



Apenas pasaron unos minutos cuando Patronato le pegó otra sacudida a Nacional. Esta vez, un gol a los 6' que fue invalidado por el juez de línea, por un fuera de lugar. El encargado de convertir fue el mismo Levato. Los de Paulo Autuori sufrían y no encontraban el camino ante un valiente y ofensivo rival, que no daba espacios ni lugar al error.



Atlético Nacional tuvo que esperar hasta el minuto 24 para poder aproximarse al arco de Matías Budiño. Sociedad entre Andrés Felipe Román y Dorlan Pabón por derecha que terminó en un zapatazo de Dorlan directo a las manos del arquero. Si bien los colombianos tenían mayor posesión, no generaban mayor peligro en el área rival.



Antes de irse al descanso, sobre los 40', el equipo argentino tuvo otra buena llegada con un tiro libre. Esta vez quien conectó fue Ignacio Russo, de media volea, pero Harlen terminó rechazando con los puños. Con el 1-0 en el estadio Brigadier López se fueron al descanso.



La intención de Patronato no mermó en el segundo tiempo. En 3 minutos ya intentaba ampliar el marcador. Esta vez, por fortuna para Nacional, Juan Cruz Esquivel dilapidó la buena posibilidad después de una recuperación en propio campo. El extremo izquierdo se comió la banda y tras desprenderse de los defensores, terminó definiendo sobre el travesaño tras quedar mano a mano con Castillo.



Sobre los 74 minutos, Nacional se metió en el partido tras una mano de Matías Ruiz, después de la aparición de Juan Pablo Torres, quien le daba dolores de cabeza a la zaga argentina. El encargado de convertir el 1-1 fue Pabón, quien sacó un disparo potente al ángulo. El resultado dio un impulso para el equipo colombiano y le permitió jugar más cómodo. Los cambios le estaban dando resultados a Autuori.



Apenas pasaron dos minutos tras el gol de penalti y Nacional pudo dar vuelta. No podía ser mejor el baño de confianza. Jefferson Duque se metió en el área y buscó su anotación, pero fue Dorlan quien terminó convirtiendo el 1-2 de rebote. Zapatazo frontal que no se esperaba el arquero Budiño.