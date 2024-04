Balance agridulce: esto dejó debut de colombianos en torneos Conmebol

Se acabó la primera fecha tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana y hay buenos como malos resultados para los equipos que representan a Colombia en la presente edición de los torneos de la Conmebol.



La cara por el país en el debut la sacaron los dos equipos de la Libertadores: Junior de Barranquilla y Millonarios que pudieron sumar puntos y tuvieron buenas presentaciones en sus respectivos encuentros.



Por su parte, en la Copa Sudamericana el panorama es oscuro ya que Alianza FC e Independiente Medellín perdieron en sus juegos y deberán recorrer su camino en el torneo con una desventaja inicial.

Junior bailó champeta en Río de Janeiro



El cuadro tiburón le ganó a un deslucido Botafogo que pese a la calidad de su plantilla sucumbió ante un equipo colombiano aplicado y preciso. Carlos Bacca fue el hombre del juego anotando doblete y también tuvo un destacadísimo encuentro Gabriel Fuentes que concretó uno de los tantos.



Con este triunfo, Junior pasó a liderar su zona y ahora el equipo colombiano se prepara para enfrentar a Universitario de Deportes en la próxima jornada donde esperan seguir en el mismo nivel.



Ruíz, el salvador de Millonarios ante Flamengo



En un duelo dominado en su totalidad por el albiazul, el equipo brasileño aprovechó un error de los colombianos para irse adelante cuando no lo merecía. No obstante, Alberto Gamero hizo una buena lectura del juego y le dio entrada a Emerson Rivaldo Rodríguez y Daniel Ruiz que se asociaron para el empate del Embajador ante el poderoso equipo brasileño.



Aunque el empate sirve bastante, Millonarios ahora deberá ir a la altura a enfrentar a Bolívar, equipo que comenzó muy fuerte la Libertadores ya que goleó a Palestino en condición de visitante y lidera el grupo.



Alianza llevó su mala racha a la Sudamericana



Sin técnico y con una plantilla sin confianza por las malas actuaciones en Liga fueron dos factores importantes que tuvieron importancia en la derrota del equipo de Valledupar en su debut en el torneo ante Unión La Calera. Los chilenos se mostraron muy firmes y con un solitario gol del incansable Emmanuel Gigliotti se llevaron el juego.



Medellín no pudo con la altura



El cuadro de Alfredo Arias se mostró falto de ideas ante Always Ready y terminó cayendo 2-0 en su primer juego en esta Sudamericana. Ahora, el equipo antioqueño está obligado a sumar ante César Vallejo para seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.