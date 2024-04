Carpini explicó titularidad de James y lamentó derrota de Sao Paulo

Sao Paulo no pudo con Talleres de Córdoba en su debut en la Copa Libertadores y terminaron cayendo en un juego que estuvo bastante cortado y donde el equipo brasileño tuvo hasta tres lesiones en los 90 minutos.



Pues bien, finalizado el juego, el técnico del tricolor, Thiago Carpini habló de la derrota en condición de visitante y también explicó la titularidad de James Rodríguez que no tuvo una brillante jornada en el estadio Mario Alberto Kempes.



“Respecto a James, imaginamos situaciones que podrían pasar, especialmente con Lucas en el campo, pero lamentablemente no sucedieron”, comentó de inicio.

“En algún momento necesitábamos darle la salida, un partido importante, tenía que participar. Si bien aguantó, fue participativo. Después de las derrotas, lo que habíamos planeado para él se volvió un poco más difícil”, agregó Carpini.



Por su parte, lamentó el resultado en suelo argentino, pero aseguró que ya se alistan para el duelo ante Cobresal: “El balance no fue positivo por el resultado, pero por el comportamiento, buscamos situaciones hasta el final, tuvimos chances con Luciano, parada al final. Talleres es segundo en Argentina, pasemos página, corrijamos algunos errores y el miércoles ante Cobresal esperamos un Morumbí lleno. Los fans están esperando este momento y nosotros también. El fútbol es de altibajos”.



Cabe señalar que Sao Paulo enfrentará a Cobresal el próximo 10 de abril y luego tendrá su debut en el Brasileirao ante Fortaleza. Ambos partidos serán en condición de local.