Mindeporte tomó radical decisión con cinco ciudades donde hay FPC

Durante este jueves, el Ministerio del Deporte ha tomado una radical decisión con algunas plazas que juegan el fútbol profesional colombiano debido al incumplimiento con la entrega de los protocolos de seguridad para los aficionados.



La determinación se dio en la reunión de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, en el Ministerio del Interior.



Allí estuvieron presentes todos los actores del fútbol colombiano como son Dimayor, Federación Colombiana de Fútbol, Acolfutpro, representantes de hinchas y medios de comunicación con el Gobierno.

En la reunión, se discutió varias posiciones con respecto al plan de acción para combatir la violencia en los estadios. Tras esto, Mindeporte anunció en un comunicado la decisión tomada.



"El Ministerio del Deporte, garantizando la seguridad de los asistentes a los partidos de fútbol profesional en Colombia y ejerciendo su labor de Inspección, Vigilancia y Control, ordenó a las Comisiones Locales de Fútbol que han incumplido con la actualización y suscripción de los protocolos de seguridad y planes de emergencia y contingencia de los escenarios deportivos, no permitir el ingreso de público hasta que no se cuente con la documentación conforme a lo establecido en el Decreto 1007 de 2012", señaló el ente.



Luego, nombraron las plazas que serán castigadas por incumplir con los protocolos de seguridad: “En ese sentido, las ciudades que no han cumplido con lo dispuesto por el Ministerio del Deporte y no contarán con público en sus estadios, hasta tanto subsanen esta responsabilidad, son Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Neiva y Palmira (Valle del Cauca)”.



De acuerdo con el ministerio, las plazas tenían unos plazos para entregar la documentación y no todas cumplieron por lo que se validó el castigo en la reunión.



Ante esto, las ciudades mencionadas no contarán con público en sus estadios hasta que se arregle el tema por lo cual quedan afectados varios equipos importantes de primera y segunda división.