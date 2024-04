Medellín sufrió en la altura: cayó con Always Ready en su debut

Independiente Medellín no tuvo una visita agradable al estadio Municipal El Alto ubicado a 4.090 metros sobre el nivel del mar. El equipo colombiano cayó con Always Ready por 2-0 en su debut en la presente Copa Sudamericana. Wesley Da Silva y Pablo Lima, en contra, los goles del local



En la primera parte, Medellín manejó la pelota, pero no la supo usar mientras que Always Ready se dedicó a contragolpear o a esperar errores del rival durante gran parte de esta mitad. La primera chance clara sería de Héctor Cuellar que sacó un remate que apenas rozó el arco rival



Hacia el final de los primeros 45 minutos, los bolivianos encontraron el desequilibrio con Wesley Da Silva que recibió un centro por derecha de Adalid Terrazas y allí el atacante brasileño se alzó para mandarla a guardar de cabeza.

Ya en la segunda parte, Always Ready encontró el segundo en su cuenta en una jugada en donde Marcelo Suárez alcanzó a rozar un centro por izquierda y luego la pelota pegó en Pablo Lima y se fue para adentro del arco custodiado por Eder Chaux.



Diez minutos después, Ayron del Valle quiso ir por el tercero en una jugada en donde el colombiano intentó de media distancia a colocar, pero la pelota apenas se fue desviada de la portería del DIM.



En el 68’, el Medellín tuvo una de sus pocas aproximaciones con Diego Moreno que tras un tiro de esquina intentó la volea de primera, pero la pelota se fue muy por arriba del arco de los bolivianos.



A quince minutos del final, otra vez Del Valle quiso ir por su gol e intentó un remate de media distancia que esta vez se fue por arriba del arco de Chaux. Al 84’, el colombiano, que fue el más incisivo en esta parte, le invalidaron un gol por fuera de juego.



Con este resultado, el DIM es cuarto en el grupo A y en la próxima fecha se medirá a César Vallejo en el estadio Atanasio Girardot.