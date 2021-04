'La derrota no fue justa': Juan C. Real analizó caída en Libertadores

Juan Cruz Real asistió a la conferencia de prensa tras caer 0-2 frente a Cerro Porteño en su debut continental y aseguró que no fue una derrota justa. Destacó la labor de sus jugadores y dijo que tuvieron la iniciativa. Al final, los paraguayos le convirtieron las que tuvieron y ellos no pudieron finalizar las acciones de gol. ¡Duro golpe para el bicampeón colombiano!

"Me pareció que el partido tuvo iniciativa del América. El equipo elaboró bien y recuperó la pelota rápidamente sobre todo en el primer tiempo. Tuvimos varias aproximaciones, algunas claras, pero no pudimos terminar con un último pase o una pelota filtrada. Ahí fue donde más nos costó, pero me queda la sensación que América tomó la iniciativa y los jugadores se entregaron. Cerro es un equipo con oficio para defender. Por como se dio todo la derrota no fue justa", manifestó el entrenador.



Y agregó: "me parece que nosotros estábamos marcando bien en ataque, sabíamos del contraataque que ellos podían hacer y los goles fueron situaciones de transiciones con jugadores rápidos".



Cruz Real fue fuertemente criticado por los aficionados en redes sociales por el planteamiento y puntualmente, el hecho de improvisar con Pablo Ortíz como lateral por izquierda, teniendo en el banco a un hombre que conoce la posición. Una vez más el técnico argentino defendió su escogencia.



"Sabemos en la posición que puede jugar y creímos que lo podía hacer bien. Cuando ingresó Héctor (Quiñones) fue con la intención de poder atacar más porque es un marcador que lo puede hacer. Uno va tomando decisiones en el partido de acuerdo como se van dando".