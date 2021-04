Amargo debut de América en Libertadores: Cerro celebró en Bucaramanga

América de Cali cayó 0-2 este miércoles con Cerro Porteño, de Paraguay, en su debut en el Grupo H de la Copa Libertadores 2021 en el Estadio Alfonso López, de Bucaramanga, dejando muchas dudas en cuanto a lo que podría ser su futuro en el certamen continental.



Aunque tuvo una leve reacción en el periodo complementario, abriendo la cancha por los costados, esta no fue suficiente para superar la cerrada estrategia de Francisco Arce, que marcó un gol con Robert Morales, defendió muy bien esa corta ventaja y clavó la puntilla a los 90 minutos con Ángel Cardozo para llevarse tres puntos valiosos a Asunción, que lo dejan líder de la llave con el empate entre Deportivo La Guaira y Atlético Mineiro.

Partido equilibrado en el comienzo, con un cuadro visitante bien plantado, apretando en todo el campo ante un local sin velocidad, ni dinámica y muy liviano en la parte ofensiva, de allí que fueron escasas apariciones en las áreas, la primera a los 7 minutos por intermedio del argentino Federico Carrizo. Los jugadores llamados a marcar diferencia en el equipo rojo no lo hicieron y quedaron en deuda.



América desperdició una gran oportunidad al recuperar el balón en una mala salida de los paraguayos, Yesus Cabrera lo sirvió a Duván Vergara que estaba solitario por izquierda, pero increíblemente el monteriano lo mandó por encima frente al guardameta brasileño Jean Fernandes.



A pesar de tener la posesión de la pelota, con el paso de los minutos el campeón colombiano fue predecible en su forma de atacar y cayó en la red de los ‘guaraníes’, que le apostaron a ese trabajo escalonado en vez de generar juego, pero cuando salieron lo hicieron con mucha solvencia en los pases cortos.



Hasta que al minuto 28 se pusieron en ventaja en una aproximación por derecha en la que Enzo Giménez dejó el esférico atrás para Robert Morales y este remató -desviando en la pierna zurda de Pablo Ortiz- sobre el ángulo superior izquierdo de Joel Graterol para el 0-1.



Pasividad en la defensa escarlata, que no pudo reaccionar ante la buena acción colectiva del ‘Ciclón’. Momentos difíciles para América, cuyos volantes no pesaron y su ataque terminó absorbido por la férrea defensa paraguaya. Yesus Cabrera, Rafael Carrascal, Duván Vergara y Santiago Moreno chocaban y rebotaban en ese bosque de piernas, perdiendo los duelos individuales.



En ese partido tan físico, de lucha por la supervivencia, prevaleció la mejor talla de los dirigidos por Francisco ‘Chiqui’ Arce ante un cuadro colombiano lleno de dudas e impotencia, que de nuevo sufrió por la ausencia de Adrián Ramos.



Sigue quedando la inquietud de por qué Juan Cruz insiste con Pablo Ortiz como lateral izquierdo, si no aporta nada en la opción de apoyar un ataque que fue plano. Al momento de defender también tiende a irse al centro, como es natural, y deja desprotegido el costado, como ocurrió en el primer gol.



Carrascal se atrevió a los 37 desde larga distancia y el arquero Fernandes sacó el balón al tiro de esquina. Giménez también lo hizo a los 39 con un cabezazo desviado.



Moreno también probó a los 44, pero lamentablemente su disparo se perdió por el poste derecho. Por su parte, Graterol salvó a su equipo al desviar al tiro de esquina un remate potente de Cardozo en el cierre del primer tiempo.



Definitivamente la localía es un tema complejo y difícil de resolver para Juan Cruz Real, algo que no es exclusivo del Pascual Guerrero. Le cuesta demasiado descifrar esos acertijos que le plantean los rivales, especialmente de encerrarse atrás y contraatacarlo.



Para el inicio del complemento, Mauro Boselli entró por Robert Morales, autor del gol paraguayo. Precisamente el experimentado atacante por poco aumenta el marcador a los 5 minutos, pero no alcanzó a definir con comodidad ante Graterol.



A los 12 minutos ingresó el peruano Aldaír Rodríguez por Luis Sánchez, en ese intento del elenco anfitrión por mejorar su producción atacante. Si bien es cierto que empezó a llegar a zona adversaria, su funcionamiento colectivo estuvo por debajo de las expectativas y le facilitó el trabajo a la zaga visitante.



Cruz Real movió otra vez su banco para darle cabida a Héctor Quiñones y Guillermo Murillo por Pablo Ortiz y Luis Alejandro Paz, respectivamente, a los 24.



A los 35, Moreno desequilibró a la defensa rival por derecha, se internó en el área, pero no tomó una buena decisión al tocar con Yesus, que estaba marcado, y no con Gustavo Murillo, que llegaba libre desde atrás. Esa fue la acción más clara para el conjunto vallecaucano.



A los 38, Carrascal despachó un derechazo desde 25 metros, que el arquero Fernandes mandó por encima del travesaño.



Sin embargo, una jugada rápida en una transición del recién ingresado Mateus Goncalves le metió el balón a Boselli, que de cabeza habilitó a Ángel Cardozo, quien venció a Graterol para decretar el 0-2 a los 45 minutos. Resultado lapidario y duro golpe para el campeón colombiano en su primera salida en la Libertadores, previo al compromiso de cuartos de final de la Liga local ante Millonarios.



La última experiencia de América ante Cerro Porteño en Copa Libertadores también había sido negativa. Se midieron en octavos de final de la edición de 1998 y en ambos juegos perdió: 1-0 de visita y 1-2 en el Pascual Guerrero.





Estadio: Alfonso López (Bucaramanga)

Árbitro: Fernando Echenique (Argentina)



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres Torres, Kevin Andrade, Pablo Ortiz; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Luis Sánchez, Duván Vergara; Santiago Moreno.

Cambios: Aldaír Rodríguez por Luis Sánchez (12 ST), Héctor Quiñones por Pablo Ortiz (24 ST), Guillermo Murillo por Luis Alejandro Paz (24 ST).

D.T.: Juan Cruz Real.



Cerro Porteño: Jean Fernandes; Santiago Arzamendia, Juan Gabriel Patiño, Alexis Duarte, Alberto Espíndola; Ángel Cardozo, Mathías Villasanti, Enzo Giménez, Claudio Aquino, Federico Carrizo; Robert Morales.

Cambios: Mauro Boselli por Robert Morales (1 ST), Marco Cáceres por Federico Carrillo (37 ST), Mateus Goncalves por Claudio Aquino (41 ST), Alan Rodríguez por Santiago Arzamendia (41 ST)

D.T.: Francisco Arce.



Goles: 0-1: Robert Morales (28 PT). 0-2: Ángel Cardozo (45 ST)

Amonestados: Yesus Cabrera (31 ST), Marlon Torres (45+3 ST) por América. Ángel Cardozo (44 PT) por Cerro Porteño.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces