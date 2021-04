¿Le está buscando reemplazo a Juan Cruz Real? Tulio Gómez responde

Tulio Gómez, máximo accionistas de América de Cali, le salió al paso a algunas versiones que circulan sobre la posibilidad de que Juan Cruz Real salga del equipo escarlata, involucrado en cuartos de final de la Liga Betplay I-2021 y en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En diálogo con Carlos Arturo 'Petiso' Arango, señaló que "hay algunos babosos que por ganar sintonía o hacerse notar sacan estupideces, sacan bestialidades, por ahí escucho que dizque estábamos hablando con Leonel Álvarez, y él mismo salió a desmentir. Eso es algo, pero no le paremos bolas a esas cosas, disfrutemos que estamos en Copa Libertadores, entre los ocho y que allí vamos".



Dejó claro que la continuidad del entrenador argentino no dependía de entrar o no entre los ocho: "Se los he dicho a los jugadores, América por la calidad de su nómina, por su historial y equipo grande que es no solo está obligado a entrar entre los ocho, a estar siquiera entre los cuatro, o si me apuran, campeón. Los dos equipos de Bogotá, los dos de Medellín, los dos de Cali y Junior están obligados a entrar. Si no, es un fracaso".





En cuanto a la continuidad del entrenador argentino dijo que "hay que ver el contexto, Juan Cruz pierde el domingo y a quién le decimos que dirija Copa Libertadores, usted no puede sacar al capitán en plena tormenta, espere que pase la tormenta y que llegue a tierra para mirar qué hace. Es según el contexto, América le gana 3-0 al Tolima y Medellín gana 4-0, por la calidad de nómina y por todo nosotros no teníamos por qué haber llegado pariendo, había que llegar clasificados, con el solo empate a Medellín ya lo hubiéramos tenido eliminado".



Finalmente, le quitó algo de responsabilidad al técnico gaucho con situaciones que han pasado en la cancha: ". ¿Es culpa de Juan Cruz, de Guardiola, que Sánchez se haya comido ese gol o que Graterol haya salido a quitarle esa pelota al defensa y se hubiera equivocado? Fabián Vargas decía en estos días que un equipo es 70% jugadores y 30% técnico".





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces