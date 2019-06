Lo bueno, malo, feo y más de la Selección Colombia en Copa América

La Selección Colombia quedó eliminada a manos de Chile en los cuartos de final de la Copa América. La Tricolor tuvo grandes momentos en el torneo que se jugó en Brasil, pero terminó diciendo 'adiós'.

En FUTBOLRED hacemos un balance y análisis de lo que dejó la participación de la Tricolor en la Copa.

Lo bueno

Carlos Queiroz empezó una nueva 'revolución' y empezó a tener un recambio para varios futbolistas. Stefan Medina, William Tesillo, Roger Martínez, Luis Díaz, Jhon Lucumí, Duván Zapata, entre otros futbolistas con los que el entrenador apostó para una nueva etapa. Y sí, la mayoría funcionó.



La mano de Queiroz en la defensa se vio. Se hablaba de un estilo defensivo que finalmente se dio, pues la Selección Colombia no perdió ningún partido y no recibió ninguna anotación.



La Tricolor rompió una racha de 20 años sin ganarle a Argentina y la derrotó con autoridad por 2-0 en la fase de grupos.



Hubo un cambio de esquema que finalmente funcionó en la mayoría de ocasiones. Carlos Queiroz impuso un 4-3-3 y mantuvo una sólida base defensiva, junto a los volantes.

Lo malo

La mentalidad en el partido que se necesitaba. Contra Chile, los futbolistas 'no se la creyeron' y fueron un mar de nervios en varios aspectos de la cancha.



El mal nivel que tiene Falcao. El 'Tigre' no fue protagonista y, por su edad, empieza a ver cómo Duván Zapata puede empezar a ser el recambio en la Selección.



La baja cuota de los delanteros. Duván Zapata se quedó como goleador de la Tricolor con dos anotaciones, mientras que Roger Martínez puso el otro gol. Los demás atacantes, Falcao García, James Rodríguez y Luis Díaz no pudieron ayudar para los tantos.

Lo feo

Las lesiones, Luis Fernando Muriel se perdió toda la Copa América desde el primer partido contra Argentina y dejó un fuerte vacío en la delantera, que por fortuna y por cuota de Carlos Queiroz, Roger Martínez supo cubrir la posición.



La fuerte patada que tuvo Juan Guillermo Cuadrado contra Lionel Messi en el partido contra Argentina. El colombiano luego explicó que era tema del partido y de carácter en el juego.

Los datos

La Selección no derrotaba a Argentina en Copa América hace 20 años, desde 1999 luego de que le ganaran a la Albiceleste por 3-0 en el torneo.



La Tricolor sigue sin poder superar su marca goleadora. Sin contar en 2001, cuando Aristizabal fue el goleador, Colombia no ha podido sumar un jugador que haya anotado más de dos goles en un torneo: Duván Zapata, con dos, estuvo en este.

Lo emotivo

Shannon de Lima, novia de James Rodríguez, y la mamá del '10' conocieron a un niño que lloraba luego de la victoria de la Tricolor. La razón era porque le 'robaron' la camiseta que Yerry Mina le regaló. Ambas mujeres lo consolaron.