¡No estuvieron a la altura! Condenados en la eliminación de Colombia

Colombia fue muy inferior a Chile en el partido de los cuartos de final de la Copa América y en el terreno de juego del Arena Corinthians los jugadores de la Roja fueron superiores a los de la Tricolor.



Aunque Carlos Queiroz fue la cabeza de esta Selección, los jugadores de Colombia también tienen una responsabilidad en la eliminación de esta Copa América, que pudo ser la última para algunos de ellos.

El cuarteto defensivo esta vez fue desastre. A Stefan Medina lo atacaron constantemente por su sector y por allí lo vulneraron los chilenos. Davinson Sánchez y Yerry Mina tampoco estuvieron finos para despejar y por la vía aérea, una de sus fortalezas, no lograron destacarse. William Tesillo, más allá del penalti, no pudo sobreponerse con sus acciones en ofensiva.



En el mediocampo hubo un gran ausente: Mateus Uribe. El antioqueño no apareció ni en ataque ni en defensa y eso lo hizo el primer hombre a salir del terreno de juego.



Pero en esa misma zona, Juan Guillermo Cuadrado, muy criticado en Copa América, fue impreciso en la fase de ataque. En defensa supo soportar, pero en ofensiva nunca tuvo una buena definición a pesar de tener las más claras frente al arco de Chile.

James fue más actitud que fútbol. Al ‘10’ y referente se le vio arengando a sus compañeros, pero con el balón en los pies poco pudo hacer. Sus pinceladas con el pie izquierdo poco aparecieron, y cuando lo logró, sus compañeros no lo aprovecharon.



Aunque poco hubo para Falcao y Roger, los dos jugadores estuvieron muy alejados del balón y con poca participación. El par de delanteros la pasaron mal contra Chile y nunca tuvieron una opción clara para rematar al arco contrario. Aunque en el pasado se buscaron asociar, en esta oportunidad no se les notó esa intención y fueron superados por los defensas rivales.