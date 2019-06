Lo que viene para Colombia tras la eliminación de la Copa América

Terminó para Colombia la Copa América 2019 y, por doloroso que sea, hay que aceptarlo y saber que aquí no termina la historia, que de hecho apenas comienza y que mientras más pronto se pase la página, más rápido llegará la recuperación.



Colombia falló en cuartos de final, en un duelo contra Chile que dejó mucha tristeza, considerando que el equipo llegaba en un pico muy alto de rendimiento.





Sin embargo, como decía el técnico Francisco Maturana 'mañana sale el sol y cantan los pajaritos", lo que significa que hay que pasar pronto la página y repasar lo que trae la agenda para continuar con el proceso de crecimiento que empezó, hace apenas cuatro meses, el técnico Carlos Queiroz.



La agenda dispone dos partidos amistosos confirmados en la fecha FIFA de septiembre, que ya están programados y que cerrarán el ciclo en este 2019:



Colombia vs. Brasil

Fecha: 6 de septiembre

Hora: 8:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Hard Rock – Miami



Colombia vs. Venezuela

Fecha: 10 de septiembre

Hora: 8:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: James Raymond



Después, en marzo de 2020, comenzará la Eliminatoria para el Mundial de Catar 2022, que por primera vez no se jugará a mediados de año sino a finales, entre noviembre y diciembre, para coincidir con el verano en el país sede.



El inicio de ese torneo coincidirá con la primera Copa América en sede conjunta, que organizarán Colombia y Argentina en fechas y ciudades por definir. Lo claro es que habrá un hexagonal de Zona Norte con Colombia, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y un invitado, y uno de Zona Sur con Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y el otro invitado. Eso y la confirmación de que la final será en territorio colombiano, son las únicas certezas de un torneo cuyo fin principal es acomodar el calendario de selecciones de Conmebol al de la UEFA.



Los compromisos están y hay ventajas que Colombia encontró en al Copa América de Brasil que debe usar para fortalecerse. Pasar la página es urgente, finalizar el duelo y levantar la cabeza, sobre el conocimiento de un equipo que sabe competir y quiere mejorar.