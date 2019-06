Tres juegos perfectos y uno en el que se rajó Colombia en Copa América

Había que jugar un mal partido en la Copa América 2019, y el destino quiso que fuera el duelo de este viernes contra Chile en cuartos de final, contra el que empató 0-0 y cayó eliminado por penaltis. Era la final que no se podía perder y, aunque fue desde el punto blanco, la Selección Colombia tuvo su peor actuación en el certamen.

A los jugadores de Colombia les sobró actitud, pero adolecieron de paciencia e inteligencia para superar esta ‘final’ contra la actual bicampeona de América. Esta vez fallaron todos, pero es un aprendizaje en el proceso de Carlos Queiroz.



Estas son las calificaciones de Colombia contra Chile:



David Ospina (6): su portería fue bien protegida. En los penaltis no pudo atajar ningún disparo chileno.



Stefan Medina (5): Chile lo atacó todo el tiempo y lo puso en problemas. No salió al ataque, pero en defensa no se vio bien.



Yerry Mina (6): en defensa estuvo fuerte, incluso mostró tenacidad para encararse con los chilenos, y marcó gol en la definición por penaltis.



Dávinson Sánchez (5): se vio nervioso, entregó mal la pelota, dejó en riesgo la portería colombiana y no lució.



William Tesillo (5): en los 90 minutos hizo un partido aceptable, pero en la definición por penaltis le tocó ser quien fallara su cobro.



Juan Guillermo Cuadrado (5): el partido más deficiente del volante en esta Copa América. Muchas fallas.



Wílmar Barrios (7): espíritu de guerrero. Llegó a todos los cierres y luchó cada pelota saliendo victorioso en la mayoría de ellas.



Mateus Uribe (5): esta vez no ayudó en la marca y tampoco fue el hombre que ayudara a sacar a Colombia desde la mitad del campo. Fue el primer cambio de Queiroz.



James Rodríguez (6): tuvo la actitud y se la exigió a sus compañeros, que no respondieron a las expectativas.



Roger Martínez (5): el primer tiempo fue mejor. El cartagenero tuvo velocidad y determinación, pero se fue apagando y no se vio mucho en el complemento.



Falcao García (5): el ‘Tigre’ se vio muy solo y esta vez no fue tan importante como centro delantero. Apenas un tímido disparo.