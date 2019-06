Cambio obligado: ¿cómo reemplazar a Muriel en la Selección Colombia?

Luis Fernando Muriel tuvo que ser sustituido en el partido contra Argentina por un choque con Leandro Paredes, en el que se vio involucrada la rodilla del futbolista colombiano. Ahora, una lesión lo sacó de disputar la Copa América. ¿Habrá recambio para el futbolista?

La primera opción y la más obvia es Roger Martínez. El atacante que juega en América de México fue quien ingresó en lugar del lesionado y, por su parte, marcó el primer gol del partido.



Roger Martínez sería la primera opción para atacar y "no extrañar" a Luis Fernando Muriel. También está Luis Díaz, el futbolista que está en Junior. El atacante podría reemplazar a Muriel para mejorar en el ataque por la banda izquierda, principalmente.



Carlos Queiroz también puede estar considerando en cambiar un poco el esquema. Edwin Cardona podría jugar más adelante y dejar un solo delantero que sería Falcao García.



Finalmente, está la opción que se quiere ver, pero que no se ha probado y que aún no ha tenido señales de ser posible. Falcao García y Duván Zapata juntos en el ataque. Ambos futbolistas son muy parecidos en su tema táctico, por lo que se ha tenido en cuenta a uno o al otro; nunca juntos.