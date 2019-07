¿Hay lugar para James en ausencia de Asensio? Esto respondió Zidane

Zinedine Zidane sigue sin dar pistas respecto a lo que puede ser el futuro de James Rodríguez y aunque tras la lesión de Marco Asensio se especuló que el colombiano podría llegar a tener lugar en el plantel de Real Madrid, lo cierto es que el francés prefiere pensar en lo que hay y en su pretemporada a hablar de jugadores.



De esta forma, en rueda de prensa anterior al partido frente a Atlético de Madrid, el entrenador francés mostró su tristeza por lo ocurrido con el juvenil Asensio: “Estamos todos tocados, los jugadores le han aportado el cariño que necesitaba. Ojalá vuelva más fuerte”.



Partiendo de esto y cuestionado por la posibilidad del regreso de James al Real para quedarse dentro del plantel, fue tajante: “Es un asunto del club. Es algo entre ellos, los presidentes, no mío. La lesión de Asensio no cambia nada. Yo no pienso en eso, en quien va a reemplazar a Marco. No. Estamos tocados con la lesión pero hay un partido mañana. Luego veremos”.



Y con la misma firmeza intentó poner fin a las preguntas que le realizaron sobre la posible salida de Gareth Bale, otro futbolista que sigue sin resolver su futuro y quien fue protagonista del mercado durante la semana, luego de las declaraciones del francés quien afirmó que “ojalá saliera de Real Madrid cuanto antes”.



“Bale está aquí, entrenándose. Ya está, él está con nosotros”, finalizó de manera cortante.



Mientras Zidane juega al misterio, los futuros tanto del colombiano como del galés siguen en duda y a la espera de una resolución que les traiga tranquilidad a ambos jugadores.