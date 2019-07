El agente de Gareth Bale da certezas sobre el futuro del jugador galés

Las palabras de Zinedine Zidane, quien cambió su discurso respecto a Gareth Bale, no cambiaron mucho la realidad del jugador en Real Madrid ni su idea de marcharse del club cuanto antes, teniendo en cuenta su relación con el actual entrenador y el poco futuro que le espera en caso de permanecer en el equipo merengue.



Bale no entra en el proyecto de Zinedine Zidane y eso está claro, pero más allá de esta situación, lo realmente importante en este momento para el galés es definir su futuro, algo en lo que su agente ya fijó algunos puntos importantes así como Real Madrid, que no lo quiere dejar ir a costo 0 pues para los de la capital española esto se traduciría en una derrota financiera.



Con base en ello, Jonathan Barnett, representante del futbolista fue claro ante los micrófonos de ‘Sky Sports’: “Gareth no va a ser moneda de cambio con ningún otro club para facilitar su salida de Real Madrid. Es uno de los mejores jugadores del planeta y no va a llegar a préstamo a ninguna institución.



De momento, Bale sigue entrenándose con normalidad y en medio de una tensa calma con Real Madrid, mientras espera qué sucederá con su futuro y entre Barnett y él definen si aceptan o no la millonaria propuesta del fútbol chino, que desde lo económico resulta bastante llamativa pero no tanto así desde las comodidades que tiene como jugador del club merengue.