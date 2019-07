¿Cambia la situación de James en Real Madrid por lesión de Asensio?

La desafortunada lesión que sufrió Marco Asensio en plena pretemporada del Real Madrid abre una incógnita enorme en un equipo que tenía en sus planes a la promesa española.

La ausencia de uno de los favoritos del técnico Zinedine Zidane desde su primera etapa al frente del 'equipo merengue', será de al menos 8 meses, lo que obliga a contemplar posibles reemplazos que estén a su altura.





Y la gran duda, al menos de este lado del mundo, es de qué manera podría impactar esa situación a la incertidumbre que rodea a James Rodríguez, miembro de la plantilla, posible solución para cualquier equipo del mundo, pero prácticamente inexistente para Zidane.



¿Cómo cambia su situación? En realidad, muy poco, por no decir nada. La poca confianza que demostró el francés en el colombiano hace dos años, y que precipitó su salida al Bayern Múnich, sigue siendo igual. Lo deja clara su decisión de declararlo transferible para acometer, por ejemplo, el costoso fichaje de Paul Pogba.



No parece tener peso el hecho de ser ya ciudadano español y no ocupar la plaza de extracomunitario (como los brasileños Vinicius o Rodrygo, por ejemplo), ni la reconocida magia de su zurda, ni su buena relación con la mayoría de la plantilla. No se lleva bien con el jefe y eso le cierra la puerta.



Y en lo deportivo, la realidad es que no es Asensio el hombre que la abriría espacio, pues James ofrece su mejor versión de media punta o lanzado hacia la izquierda como extremo, posiciones que están ocupadísimas por estelares como Hazard o Isco, o incluso la promesa Vinicius y el tan discutido Bale, estos dos últimos con perfiles distintos. Sigue siendo una fila demasiado larga para el 10, quien parece más cerca del Atlético de Madrid que del propio Real...





Sin embargo, la lesión sí es un dolor de cabeza para Zidane, quien ya había 'sentenciado' a varios jugadores y ahora, contra su voluntad, podría verse obligado a retenerlos.



El caso más curioso sería el de Gareth Bale. El hombre que quisiera ver fuera de la plantilla "ojalá mañana", le ha dado una lección al DT, quien le pidió que lo dejara jugar este martes el amistoso contra Arsenal y marcó y fue figura. Sabe que Hazard es el dueño de la punta izquierda y él es el amo por la derecha, aunque le pusieran por encima al propio Asensio. Además, ahora quiere revancha después del 'ninguneo' de la afición y la propia directiva. La realidad es que nadie ha hecho ofertas por él y ahora el Madrid lo necesita... ¿Estará Zidane obligado al 'reverzazo'?



Él preferirá esperar a la recuperación de Brahim, el hombre que más le gustó en el cierre de la última temporada para el olvido de los 'merengues', pero quien se lesionó recientemente y no pudo estar en la gira de Estados Unidos. Es el as bajo la manga...



Otra opción es Isco, el hombre que alternaba con James la titularidad y le ganaba el pulso, pero que en la crisis de la última temporada fue uno de los señalados. Aunque le gusta al DT, está en la vitrina. Es un caso parecido al de Lucas Vásquez, quien sonó para varios equipos por falta de continuidad, pero ahora, por la coyuntura, podría seguir.



Menos firmes parecen otros que aun no parecen tener la bendición del jefe y además ocupan plaza de extracomunitarios: Vinicius, Rodrygo y Kubo.



Con Vinicius pocos entiende qué pasa, pues no fue titular contra Bayern ni Arsenal en pretemporada y no parece cómodo jugando por derecha, como se necesita, teniendo en cuenta que Hazard no se discute por izquierda. Los otros dos jóvenes son más apuestas a futuro y no tienen cupo en la plantilla pues los tres extranjeros permitidos son indiscutibles (Militao, Casemiro y Vinicius) y deben esperar a que Valverde o alguien más se nacionalice.