Presidente del Atlético habla de la opción real de fichar a James

La posibilidad de James Rodríguez en Atlético de Madrid sigue siendo una especie de asunto de seguridad nacional. Nadie da un paso seguro, nadie confirma los intensos rumores, no hay luces, solo sombras.

En esa onda está, por supuesto, el presidente del equipo, Enrique Cerezo, quien no confirmó ni desmintió el supuesto interés en lo servicios del colombiano, en una entrevista con el diario Marca de España.



A la pregunta ¿Qué posibilidades reales hay de fichar a James?, el directivo se limitó a decir: "En estos momentos, no lo sé. James es un buen jugador y al Atlético siempre le interesan los buenos jugadores. Pero no te puedo decir si va a venir porque no lo sé".



La contra pregunta del periodista fue: "Pero falta la guinda"... a lo que Cerezo comentó: "Siempre falta la guinda. Son los técnicos los que lo tienen que decir, pero creo que con lo que ha venido hasta el momento, me parece que se ha reforzado el equipo bastante".



Lo que queda claro en sus respuestas es que la decisión efectivamente está en manos de Diego Simeone, pues no se trata de un fichaje inalcanzable en términos económicos para el Atlético y la calidad del jugador vale el esfuerzo. Sin embargo, también hay que decir que, cuando se refiere a que ya el equipo "se ha reforzado bastante", deja claro que no se trata de un asunto que sea prioritario en el cierre del mercado.



¿Qué dice Simeone? No mucho. "Hasta el final nunca se sabe qué puede pasar", comentó en las últimas horas.







Lo claro es que, en caso de decidirse el fichaje de James, no implicaría ningún problema con el Real Madrid, el rival de patio: "Siempre ha existido una buena relación y armonía con el Real Madrid y con todos los equipos de España. Cuando nos ha interesado un jugador, sea de quien fuere, hemos hablado, consultado y al final hemos conseguido que venga a nuestro equipo, pero no significa que se rompa ningún pacto o la buena armonía con el Real Madrid o con el Sevilla o con el Córdoba. La vida es así, si nos interesa un jugador porque consideramos que es bueno, vamos y preguntamos. Si es de un equipo o de otro es algo que nos trae sin cuidado. Que dentro de esa armonía se decide que el jugador venga a jugar, pues mejor", dijo Cerezo.



¿Certezas? Ninguna. ¿Dudas? Todas. James sigue en el limbo mientras los clubes con los que se le relaciona ya adelantan la pretemporada. La decisión, cualquiera que fuera, debe llegar antes del 29 de julio, cuando debe ponerse a órdenes del equipo que paga su salario, el Real Madrid.