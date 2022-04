Amenaza de descenso golpearía duro a Mina: insinúan salida de Everton

No son fáciles las cosas por estos días en Everton por cuenta de la amenaza del descenso, que se cierne con más fuerzas desde este fin de semana por cuenta de los malos resultados.

Everton viene de perder el derbi contra Liverpool (2-0) y eso lo tiene con 29 puntos, a dos de Burnley, que viene de una oportuna victoria contra Burnely (1-0 contra Wolves).



Y las consecuencias ya empiezan a temerse, pues en caso de perder la categoría no habría otra salida que empezar a salir de los jugadores más valiosos. Según Transfermarkt, el colombiano es el cuarto mejor cotizado de la plantilla, con un valor estimado de 20 millones de euros, solo dos millones por debajo de Keane (22) y Godfrey (22) y Pickford (28), el más costoso.



Así lo asegura el diario The Sun, que asegura que varios saldrían del club para evitar jugar en la segunda división y también para que el club, que está en medio de la construcción de su nuevo estadio, pueda recoger la mayor cantidad de dinero posible vía transferencias.



Lo que afecta a Mina (27 años) es que, además de tener una cotización y un salario alto, es que ha estado demasiado tiempo lesionado. De hecho pudo volver apenas en el 1-1 contra Leicester, después de dos meses y medio, y no estuvo convocado en el reciente derbi.