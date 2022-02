¡In fraganti! Imperdible reacción de James con DT nuevo en Al Rayyan

James Rodríguez es noticia en una liga como la de Catar casi que cada día, en cada entrenamiento, en las escenas más cotidianas.

Este lunes el equipo hizo su primer entrenamiento formal con el nuevo entrenador Nicolás Córdova, de cara al duelo de este martes vs. el Umm Salal, por la Copa del Emir.



En sus redes sociales, el club compartió imágenes de ese primer del nuevo jefe, tras el anuncio de la salida de Laurent Blanc, quien nunca logró encontrarle la vuelta al equipo, hoy en la novena casilla de la tabla de posiciones, con 18 unidades.





📹 | أخر تحضيرات الرهيب لمواجهة أم صلال في #كأس_الأمير pic.twitter.com/KESxJ7Ad2B — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) February 14, 2022

En el video se observa a los jugadores pasando frente a la cámara y saludando, pero justo cuando es el turno de James, quien pareció no percatarse de que lo estaban grabando, dijo desprevenidamente: "No digas que ya comenzamos".



Para James esta nueva etapa sin duda es alentadora, con su anterior DT no llegó a lograr los resultados que se pedían pero con Córdova, quien le hablará en su mismo idioma y seguramente la garantizará competencia, la historia en la Liga de Catar puede cambiar. Esa puede ser una buena noticia cuando está a 40 días el reto final de la Selección Colombia en las Eliminatorias a Catar, el partido contra Bolivia que será o un renacer de la ilusión o un cierre definitivo de la opción de ir a la Copa Mundo.