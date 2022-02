Revelan cómo Ancelotti motiva a James: 'es el más humano que conocí'

Carlo Ancelotti salió de Everton de manera sorpresiva cuando Florentino Pérez levantó el teléfono y le ofreció regresar a Real Madrid. Y desde entonces el club británico se desplomó y lleva tres entrenadores solo en este 2022, mientras el español es líder de LaLiga y favorito, como siempre, en Champions League.

¿La explicación? Abdoulaye Doucoure ofreció una visión muy precisa: “Es el entrenador más humano que he conocido. También el más honesto”, dijo L’Equipe a través de Sport Witness.



Ancelotti es el técnico que mejor rendimiento logró en James Rodríguez en toda su carrera y esa cercanía de la que habla el francés explica un poco la razón. De hecho, Doucouré contó que, cuando llegó al club junto al colombiano y a Allan, el DT hizo que el aterrizaje en Merseyside casi ni se sintiera.



“Carlo nos había invitado a cenar en el restaurante, a mí, Allan y James, los tres jugadores, con nuestros agentes. Habíamos pasado un rato cálido, distendido, hablando de todo, de fútbol, ​​pero también de nuestra vida, hasta la 1 o 2 de la mañana. Nunca había experimentado eso en mi carrera”, reveló el francés.



Esa sintonía es lo que hace del italiano uno de los más exitosos del mundo. Eso y su honestidad: “Cuando llegué me explicó que al principio no me quería especialmente pero que los dirigentes lo habían terminado convenciendo. Mi primer día de entrenamiento coincidió con el día antes de un partido. Carlo viene a verme al campo y me dice: 'Entonces, Abdou, ¿quieres jugar mañana?' Le digo que sí, por supuesto. Me dijo, un poco burlón: ‘Bueno, vamos a ver si estás entrenando bien’, y se fue riendo. Entonces supe que iba a jugar y no quería decepcionarlo. Me tranquilizó, me liberó. Fue uno de los hombres que cambió mi juego”, contó el jugador, hoy al mando de Frank Lampard.



Ese Everton arrancó la campaña de 2019 de una manera fulgurante, pero las lesiones y el nivel de la Premier lo relegaron al décimo lugar, que en todo caso no era malo, considerando que hoy el equipo está en el puesto 16, con 22 unidades y a solo 5 de la zona de descenso.



Para Doucouré, otro mérito de Ancelotti era mantener una atmósfera positiva dentro del equipo a pesar de los resultados. "A veces, al día siguiente de un partido que perdí, no podía estar muy bien. Lo detectó en mi cara. Entonces, en el campo, vino a verme y me dijo: ‘Hiciste un buen partido, Abdou’. Sabía que había hecho un mal partido pero me miró a los ojos e insistió: 'Hiciste lo que te pedí'. Quiere que estés en un estado de ánimo permanentemente positivo, feliz de hacer tu trabajo”, concluyó el mediocampista.



Esa habilidad de absorber para él la presión cuando las cosas no van bien, de ver siempre lo bueno, de ser tan cercano y estar tan enterado de cada detalle sobre sus dirigidos, hace que jugadores como James vayan al campo con mucha más libertad, a hacer lo que saben, a jugar al fútbol. Por eso Ancelotti vive una nueva juventud con su Real Madrid... mientras el colombiano está lejos de todo, en la exótica Catar, viendo pasar la carrera...