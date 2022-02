Selección Colombia: niegan pelea de James y Falcao pero 'hay división'

El ambiente interno de la Selección Colombia sigue siendo, días después de las penosas derrotas contra Perú y Argentina, el pan de cada día. Versiones de peleas, divisiones y hasta distancia con el técnico Reinaldo Rueda se escuchan a diario y revelan situaciones internas que preocupan pero que a la vez explican la crítica situación que vive el equipo en las Eliminatorias a Catar 2022.

La revelación de un posible choque entre James Rodríguez y Falcao, de parte del periodista Esteban Jaramillo, causó un gran impacto. No solo por tratarse de dos de los capitanes y líderes del equipo, sino porque a la luz de los malos resultados esas fisuras se van haciendo más visibles.



Pero la de Jaramillo no es la única versión sobre el tema. El periodista Juan Felipe Cadavid indagó sobre el asunto en la Selección Colombia y tiene una lectura distinta de lo que pudo ocurrir.



"Respetando fuentes, sobre el tema James-Falcao: Esteban (Jaramillo) dice un choque y lo confunden con una pelea. Cuando se pierde un partido en algún momento se choca, se dicen cosas, una pelea es otra cosa. Hasta donde sé eso no existió entre James y Falcao. Reclamos puede ser, oye por qué no fuiste a esa pelota... un choque, un roce, pero de ahí a que sea una pelea... esto es como un teléfono roto. Fue un choque y a mí me parece normal", dijo en su canal de Youtube.

Pero atención a la revelación que hizo sobre el ambiente interno del equipo: "Que hay división, hay división. Hay un futbolista o un par que están tratando de imponerse, o ya se impusieron sobre los demás. Hay cosas que uno no entiende, como que Juan Guillermo Cuadrado, pelota quieta que haya la agarre para él, entendiendo que JuanFer o James le pegan mejor y que muchas veces son para perfil zurdo y las coje para él, cuando nunca le pasa la pelota del primer palo y cuando le pasa se va más allá del segundo, esas cosas uno no las entiende. Como tampoco entiende cómo el entrenador no dice bueno, aquí mi cobrador es este", dijo.



Punto sobre el que se ha insistido varias veces y que se notó en el partido contra Perú, cuando una de las pocas llegadas claras, una falta frontal al arco, acabó en un Cuadrado intrascendente cuando es James quien ha celebrado varios goles desde esa distancia.



Y hubo una aclaración más sobre la situación de James en Argentina, que muchos interpretaron como otra señal de división pero esta sí tendría una explicación más lógica: "James no estuvo con los demás porque tenía unos síntomas que parecían de covid y ¿qué se hace en esos casos?, lo apartan. Lo tenían que transportar en otro lado. Entiendo que no entrenó después del partido contra Perú porque lo aislaron. Así que no es cierto que James no quiso estar con los demás, o desplazarse con el grupo, fue por precaución. A mí me preocupa es que no haya entrenado para un partido contra Argentina, campeón de América, pero apenas llega, juega. Y se notó que no estaba a tono", explicó.



Esa preocupación se suma a otra que también se puso en evidencia: la falta de un plan en Córdoba, Argentina. "Entiendo que el partido que se entrenó fue uno contra Argentina y el que se desarrolló fue otro, en el camino cambió la partitura. Se notó si fue así. El equipo estaba puesto en la cancha pero no con una idea clara. El fútbol es de los futbolistas porque es quien decide, pero los técnicos son importantísimos porque deben generar escenarios para desarrollar la capacidad de sus futbolistas. Argentina nos dio clase en eso", concluyó Cadavid.