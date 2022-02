Peruano contó 'marrulla' a James en duelo de Eliminatorias: ¡y ganó!

Perú venció a Colombia en Barranquilla por 0-1 y le causó una herida, probablemente mortal, en su aspiración de llegar al Mundial de Catar 2022-

Agazapado buena parte del encuentro, apostó sobre el pitazo por un gol de Flores que volteó la Eliminatoria para el equipo de Reinaldo Rueda, que además perdió después contra Argentina (1-0). Todo salió mal para la tricolor, pero muy bien para un oponente que no ahorró esfuerzos, correctos o no, para asegurarse esa victoria que hoy lo tiene con la ilusión viva de su segunda Copa Mundo.



En la cancha se vale todo, dicen, y eso lo entendió Perú mejor que Colombia. Así lo confirmó el propio Aldo Corzo, a quien le encomendaron la tarea de sacar del partido a James Rodríguez, el creativo llamado a hacer la diferencia de local. Y a fuerza que lo logró.



En una entrevista con Movistar Deportes, el jugador de Universitario contó su estrategia: "Se dicen muchas cosas en un partido. Él se tira por las puras y a uno le da cólera porque obviamente estás aguantando un resultado súper importante. El partido está caliente, difícil y obviamente te dan ganas de hacerle acordar a su madre".



Pero como el oponente no reaccionaba, se esforzó más: "Como no me respondía, quería que me respondiera... Hasta que lo conseguí. Me dijo: 'cállate y cierra ya sabes qué'".



Con métodos ortodoxos o no, lo cierto es que Perú logró tres puntos vitales y dejó a Colombia con un pie fuera de Catar 2022. Todo se vale en el amor y en la guerra... y un cupo a la máxima cita del fútbol se encuadra en los dos.