Juan Fernando Quintero sobre Selección Colombia: ‘Hay que dar la cara’

Juan Fernando Quintero se encuentra motivado por lo que puede ser el 2022 en su carrera. Este sábado regresó al estadio Monumental, de Buenos Aires, y volvió a jugar en River Plate. En el club argentino espera ser importante y retornar a la Selección Colombia, con la que todavía sueña en jugar su tercera copa del mundo si consigue la clasificación al Mundial de Catar 2022.



Luego de jugar sus primeros minutos con River, frente a Vélez Sarsfield, ‘Juanfer’ habló con ESPN y allí se manifestó sobre la crisis que tiene la Selección Colombia, dirigida por Reinaldo Rueda.



Las derrotas contra Perú y Argentina en la más reciente doble jornada, complicaron a Colombia en las Eliminatorias, pues ahora es séptima y las posibilidades de clasificar al Mundial empiezan a escasear.



Quintero no pudo estar por lesión en estos dos partidos. Así que lamentó lo que pasaron sus compañeros: “Indudablemente es una situación muy difícil. Me da mucha tristeza, pero también me motiva”, dijo ‘Juanfer’.



“Creo que al final, nosotros tenemos que revertir una situación, tenemos una oportunidad de jugar dos partidos y mirar que se nos den otros resultados, esto es fútbol. En los momentos difíciles hay que mostrar carácter, hay que dar la cara. Es así como debemos vivir este deporte”, añadió Quintero, quien espera ser convocado contra Bolivia y Venezuela, en las dos últimas fechas de Eliminatorias, que se jugarán en marzo.