Cuento viejo: la realidad entre Barcelona y Liverpool por Luis Díaz

Es cuento viejo. Y si a estas alturas no hay novedades confirmadas sobre el asunto significa que, antes y ahora, no pasó de una mera especulación.

Esa es la realidad sobre la situación de Luis Díaz, quien, según el periodista argentino Cristian Martin, sería objeto de interés del FC Barcelona.



“En el Liverpool están esperando, en algún momento, una oferta del Barcelona por Luis Díaz. En su momento, Barcelona fue a la carga. Sabemos que Díaz es hincha confeso del Barcelona, que a él y a su familia le gustaría en algún momento probar la experiencia. Laporta había dicho que lo habían querido traer pero no daban los números”, indicó Cristian Martin, en DSports Argentina.



Sin embargo, una negociación concreta no estaría ocurriendo, no solo por los últimos movimientos del mercado del propio Liverpool, que en vez de reemplazarlo le garantizan socios, sino además por las declaraciones de Klopp sobre el peso específico del guajiro en la plantilla y por las señales de apoyo incondicional que recibió del club en la crisis por el secuestro de su padre, felizmente liberado y ya con su familia.



Dos precisiones: de esta historia se habló en 2022, cuando Joan Laporta, de visita promocional en Colombia, dijo que el FC Barcelona había tenido interés por Díaz cuando estaba en Porto: “En ese momento nosotros acabábamos de aterrizar en el club y Liverpool se nos adelantó, pero estuvimos considerando su incorporación, pero estábamos con una situación económica que teníamos que resolver y revertir (…) Reconozco que en el pasado cuando Luis Díaz iba de Porto a Liverpool, nosotros también tuvimos una conversación con el representante, pero Liverpool ya lo tenía avanzando”, dijo hace más de un año.



Pero además, el periodista Luis Fernando Restrepo explicó en su canal de Youtube, desde donde cubre la actualidad de la Premier League, que antes y después de eso nunca hubo ofertas concretas: "Mencionan a De Jong pero por quién va a llegar a Liverpool, ¿por Szobozlai? ¿por Mac Allister? Eso es como inflar un globo. Son dos clubes que negocian por distintos jugadores pero hoy, 14 de noviembre, porque todo puede pasar en el fútbol, no hay nada. Liverpool espera ofertas de todos los equipos del mundo por sus jugadores, pero por esto yo no inflo esos globos", afirmó.



Es más, ya hay una antecedente de este tipo de especulaciones desde Barcelona que nunca fueron reales: "Así se llegó a decir que e Messi estaba listo para el Manchester City y a mí me dijeron de allá que no estaban interesados", añadió Restrepo.

Así que un jugador como Díaz es atractivo para muchos equipos del mundo, pero ninguno como Liverpool hoy para asegurarle que es su lugar en el mundo. Por ahora, el amarillo de la selección y el rojo de Anfield son su única realidad.