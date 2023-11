Explosiva confesión: estelares del mejor Liverpool nunca fueron amigos

Había una vez un Liverpool que construyó un tridente, con Firmino, Salah y Mané, al que temía medio mundo y admiraba la otra mitad, una carta de éxito para Jürgen Klopp que lo ganó todo: una Premier League, una Copa Mundial de Clubes, una Champions League, una Super Copa de la UEFA, una Carabao Cup y una FA Cup.



Juntos anotaron la friolera de 427 goles (Firmino 111, Mané 120 y Salah 196), protagonizaron auténticas, como la eliminación del FC Barcelona de Messi de la Champions League, e hicieron que el 'You wi'll never walk alone' se hiciera famoso en todo el planeta fútbol. Lo que nadie sabe es que, de puertas para adentro, el día a día de las figuras era un infierno.



La confesión la hizo el propio Roberto Firmino en un adelanto de su libro ‘Sí, Señor: Mis años en el Liverpool’ para el diario The Guardian, en el que cuenta detalles impactantes de de la relación tensa, po decirlo menos, entre Salah y Mané.



“Vi de primera mano las miradas, las muecas, el lenguaje corporal, la insatisfacción cuando uno estaba enfadado con el otro. Podía sentirlo. Yo era el vínculo entre ellos en nuestro juego de ataque y el bombero en esos momentos”, contó.



Según el brasileño, como en todas las grandes guerras el detonante fue una tontería: en una victoria contra Burnley, Sadio Mané enfureció porque Mohamed Salah no le dio un pase en una ocasión manifiesta de gol, un fallo que le costó la sustitución. “James Milner intentó calmarlo, pero Sadio seguía furioso, sentado en el banquillo, echando humo, gesticulando repetidamente”, explicó el brasileño.



“Para muchos, ese desacuerdo entre Sadio y Mo fue el primero. Para algunos, el primero y el último. Sabía que se había estado gestando la temporada anterior (2018/19). Mi instinto y mi deber era calmar la situación entre ellos... Salah y Mané habían tenido sus pequeños problemas antes pero esta vez pasó todo en el campo, para que el mundo lo viera. Ese día, en Burnley, se destapó todo”.



Aunque el mundo asistía perplejo a esas calles rojas, esos abrazos y esas sonrisas, internamente las diferencias eran el pan de cada día: “Nunca fueron mejores amigos; cada uno se mantuvo solo. Era raro verlos a los dos hablando y no estoy seguro si eso tenía que ver con la rivalidad entre Egipto y Senegal en las competiciones africanas. Realmente no lo sé. Pero tampoco dejaron nunca de hablar, nunca cortaron lazos. Siempre actuaron con la máxima profesionalidad. Nunca tomé partido. Por eso me quieren: siempre les pasaba el balón a los dos; Mi preferencia era por la victoria del equipo (...) Quizás por eso fui el más sustituido por Klopp. Los tres teníamos personalidades muy diferentes y el Jefe sabía que yo no tiraría una botella al suelo ni nada por el estilo”, explicó Firmino.



Para él, la tarea era más difícil con Mané, que tenía un carácter explosivo: “fue más intenso tanto en los buenos como en los malos momentos... estaba dándole consejos, tratando de calmarlo. No sé si era consciente o no, pero Salah solía frustrar a todos cuando no pasaba el balón”, lamentó Bobby, quien comentó que Klopp abordó el tema para evitar un conflicto peor. “Fue una clara insinuación dirigida a Salah”, apuntó.



Pensándolo en perspectiva, la salida de Mané de Bayern Munich por una pelea a golpes contra su compañero Sane deja en evidencia no solo que el senegalés era el más 'calentón' del camerino, sino que la tarea de Firmino era verdaderamente efectiva.



Al final, el fútbol los terminó uniendo más allá de las diferencias: “El fútbol es maravilloso porque es imposible anticipar o predecir la magia que se desarrollará en el campo cuando un niño de Egipto se encuentre con otro de Senegal y uno de Brasil. Sólo Dios sabe; nadie más. Ni siquiera el señor Klopp”, celebró el brasileño.



Pasó el tiempo y el tridente se desarmó: Mané y Firmino acabaron en Al-Nassr y Al-Ahli de Arabia Saudita y solo Salah se mantuvo en Liverpool, ahora con un nuevo tridente con Núñez y el colombiano Luis Díaz y otros muchos apoyos a su lado. Ya no parece tan individualista, de hecho es uno de los mejores asistentes del fútbol inglés, y sigue siendo el rey del gol. El que ríe de último es Liverpool... y Klopp. Los trapos sucios, hasta ahora, pudieron lavarse en casa.