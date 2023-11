Vencer a Brasil, ahora o nunca: 'Es momento de generar la minicrisis'

La Selección Colombia enfrenta este jueves, 16 de noviembre, a su similar de Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en una jornada clave de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El equipo nacional ha sufrido dos bajas respecto de su convocatoria inicial, las de Santiago Arias y Mateo Casierra, del Cincinatti y el Zenit, respectivamente, pero cuenta con varias de sus figuras de cara al duelo contra el pentacampeón y al seleccionado de Paraguay, el rival de la siguiente fecha, en Asunción.



En todo caso, la necesidad de victorias, después de tres jornadas con empates, no da tiempo a lamentos sino a responsabilidades, como lo aseguró el asistente técnico Luis Amaranto Perea.



"Nos quedó la sensación que se nos escaparon puntos contra Ecuador y el mismo Uruguay... Es lindo enfrentar a Brasil siempre, son tremendos jugadores y selección. En el momento que estamos, con necesidad de sumar, lo hace muy especial, es una bonita oportunidad, muy parecida a la del partido contra Alemania, cuando le ganamos a una selección muy importante", aseguró.



Una Brasil sin figuras como Neymar y Casemiro, ¿será un partido ganable? "​No sabes qué es mejor, vienen con 1 punto de 6, vendrán con más agresividad, pero para nosotros es entender que es el momento de poder ganar, generar esa posible minicrisis en ellos, pero pasa por nosotros, por buscar el partido, tenemos al necesidad de ganar por la cantidad de empates que hemos tenido", añadió.



El plan resulta claro: "La idea es que los delanteros tengan las máximas posibilidades de hacer gol, nuestros mapas de calor nos muestran los mismos recorridos en los clubes que nosotros pedimos, esperamos la tarea defensiva cuando les toque y la labor ofensiva igual, tenemos que ser muy compactos, sino va a ser muy difícil. Esperemos que Borré y Díaz tengan ocasiones más claras", apuntó el ayudante de Néstor Lorenzo.



La pregunta del millón es ¿cómo está James? "James ha tenido una pequeña molestia, pero se lo están tratando bien en su club, creemos que llegará bien y tenemos unos días más para trabajar, el reporte que tenemos es bastante favorable", dijo Perea.



El factor clima ya no pesará, pues el duelo será a las 7 de la noche: "En la noche el viento corre más, pero si es a las 3 o a las 7 hay que hacer un partido perfecto contra una selección que no está en el mejor momento pero tiene jugadores desequilibrantes en todas sus líneas, hay que brindar la seguridad en defensa", concluyó.