Las 'novias' de Luis Díaz: ¿qué dirá Liverpool a tanto pretendiente?

Luis Fernando Díaz Marulanda, 27 años, extremo, velocidad, insuperable hombre a hombre, influyente. Una ficha con esos datos está en más de una carpeta marcada como 'refuerzos mercado de verano 2024' en varios clubes del mundo.

Según el diario El Heraldo, ya habría sucedido una reunión con agentes del colombiano y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, para explorar las condiciones del jugador. Pero Fabrizio Romano negó esos posibles contactos y desestimó considerando la operación porque superaría los 100 millones de euros.



Según RMC Sports, el colombiano es uno de tres nombres apuntados, junto a Vinicius Jr y Lamine Yamal, para reemplazar nada menos que a Mbappé, quien seguramente se vestirá de blanco, el de Real Madrid, a mediados del año. “Mientras el PSG piensa activamente en construir su equipo para la era post-Kylian Mbappé, el delantero colombiano del Liverpool, Luis Díaz (27), es uno de los objetivos para este verano", dijo el medio.



En Italia se dice que AC Milan sigue atento a las negociaciones por un jugador que, según The Sun, podría ponerse en la vitrina en un par de meses debido a la urgencia en asegurar las renovaciones de Salah y van Dijk, ya sin el factor Klopp como una motivación y con la necesidad de pagar en metálico los nuevos contratos. Dependería de asegurar en la próxima Champions League, para que fuera viable para el club y atractivo para el extremo.



¿Y en dónde terminaría? Lo más probable es que fuera en donde está hoy, en su casa, el templo rojo de Anfield. El periodista Ekrem Konur, otro experto en fichajes, confirmó esa intención de retener al guajiro más allá de la salida de Klopp: “Liverpool no tiene previsto vender a Luis Díaz en el mercado de fichajes de verano, a pesar del interés de muchos clubes”, dijo en su cuenta de X.



¿Y entonces por qué de repente suena aquí y allá? Según publicó el sitio This is Anfield, "es posible que su agente o alguien detrás de escena esté tanteando para que el Liverpool ofrezca un aumento salarial". Y si fuera así sería apenas normal considerando el status del colombiano en la élite del fútbol mundial. Va siendo hora de acostumbrarse a esto, que es el día a día de una gran estrella.