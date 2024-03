¿Se aleja del Barcelona? Dos gigantes de Europa irían por Luis Díaz

Como todo en el fútbol, el sueño de una estrella con la camiseta de tu club es una cuestión de plata. Todo alrededor se acomoda si de por medio hay un generoso cheque. Y esa parece ser la diferencia entre tener y no tener a una figura como Luis Fernando Díaz Marulanda.

Desde que la prensa en Inglaterra deslizó al posibilidad de poner en el mercado al colombiano para abrir espacio en Liverpool a las prioritarias renovaciones de Salah y Van Dijk, varios clubes europeos se pusieron en la tarea de adelantar contactos.



Según se supo, el primer en levantar la mano por el guajiro habría sido FC Barcelona, que incluso ya habría tenido una primera reunión con sus allegados, aunque la conclusión no habría sido la esperada: el número que les habrían dado rondaría entre 120 y 140 millones de euros, un número imposible para un club sumido en importantes problemas económicos y sometido a un férreo control de gastos pro parte de LaLiga.



Por eso la opción se abriría para otros oferentes y en esa línea aparecería un gigante: nada menos que el PSG. Ya medios como le Parisien habían anticipado que el club iría por una o más figuras de primer nivel gracias a que al salida de Kylian Mbappé dejaría un importante rubro en caja para salir a buscar un reemplazo de quilates. Y ahí encajaría Díaz: extremo veloz, con roce internacional y probada calidad es una de esas tentaciones que lo cataríes dueños del club no dejarían pasar. La cifra que para el Barcelona es imposible para ellos es un antojo muy posible.



Sin embargo, no estarían solos en la puja: se dice también que AC Milan se habría fijado en el colombiano para recuperar su poderío en Italia y en Europa, misión para la cual sumaría a otros talentos jóvenes europeos que ficharía en el verano. Eso sí, es indispensable clasificarse a la Champions League para asumir esos costos, lo que no parece tan difícil pues ha sido escolta de Inter y Bolonia, Roma o Atalanta no parecen amenazar esa posición.