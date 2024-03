Insólito desatino de ex Barcelona sobre Luis Díaz: 'Vive del pasado'

'Para verdades el tiempo', dice el dicho. Y ese es el que ha puesto en evidencia a un polémico ex socuting del FC Barcelona, quien tuvo una opinión no solo inexacta sino casi desinformada sobre Luis Díaz, que ya despierta una gran polémica.



Bojan Krkić, quien trabajó con el club español, dijo en el Bar de Sique, de la Cadena Ser, que el colombiano tiene un problema y por eso al final decidieron no ficharlo antes de su llegada a Liverpool.



“Cuando estaba en el Oporto, lo estábamos valorando y siguiendo, pero el problema de Luis Díaz, que tiene calidad, talento, velocidad, regate, dribling, gol, tiene todo... pero el problema de él es que no tiene continuidad en rendimiento, no es titular indiscutible, esto le pasó en Oporto", dijo el ex trabajador del equipo culé.



Tal vez le llegaron los videos de otro Díaz, de alguno que no era titularazo del Porto, que no era el goleador de la liga local y el héroe del equipo en la Copa, tal vez sus informantes le hablaron de otro que no era el guajiro y en cambio sí le dio la información correcta a Klopp y a Liverpool, que lo fichó en el mercado de invierno para no dejárselo arrebatar de Tottenham y el propio Barcelona.



"Es un futbolista que te hace un partidazo y en el siguiente no está. Vive del pasado”, añadió el exdirectivo.

​Y en todo caso, a juzgar por lo que dijo en ese 2022 Joan Laporta, presidente del club, esa opinión no pesó mucho: "Laporta, presidente de Barcelona, reconoció el interés por Luis Díaz, sin embargo, no se dio porque acaban de volver a la presidencia de club. “En ese momento nosotros acabábamos de aterrizar en el club y Liverpool se nos adelantó, pero estuvimos considerando su incorporación, pero estábamos con una situación económica que teníamos que resolver y revertir (…) Reconozco que en el pasado cuando Luis Díaz iba de Porto a Liverpool, nosotros también tuvimos una conversación con el representante, pero Liverpool ya lo tenía avanzando”, dijo.

El rumor en Inglaterra es que ahora sí Díaz podría llegar a la casa culé, si es que consiguen los más de 120 millones de euros que cuesta en la actualidad ese al que no le viera un scouting mayor proyección. Hay que ver cada cosa... de verdad...