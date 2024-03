Latorre defendió a Luis Díaz y respondió duro y claro a Jorge Bermúdez

Liverpool y Manchester City protagonizaron un partidazo en la Premier League y en el 1-1 en Anfield el colombiano Luis Díaz fue importante, aunque le faltó el gol, así que tuvo opiniones muy divididas sobre su rendimiento en ese juego decisivo.



El guajiro tuvo en sus pies varias opciones de gol, pero esta vez falló den definición y fue el tema de discusión para diferentes medios de comunicación y periodistas, quienes valoraron su actuación, pero también fue criticado por no marcar el gol que hubiese cambiado la historia del partido.



Sobre esa actuación el periodista colombiano Jorge ‘Patrón’ Bermúdez entregó su opinión a través de su red social de ‘X’, al comentar que el gol hubiese consagrado a Luis Díaz en la élite del fútbol inglés, pero no fue bien recibida por el comentarista argentino Diego Latorre.



“El gol de que se pierde Lucho Díaz es de esas jugadas que consagran como jugador grande de equipo grande. Falló. Seguro le llegarán críticas del mundo Liverpool. Pero tendrá revancha”, comentó.



A ello, el comentarista argentino le refutó la opinión del ‘Patrón’ y dijo que Los grandes jugadores también fallan goles. Según esta lógica Luis Díaz no es un jugador de equipo grande porque no lo consagra un gol contra el City. Lamentablemente la síntesis le gana a la trayectoria. Una pena”.



Los grandes jugadores también fallan goles. Según esta lógica Luis Díaz no es un jugador de equipo grande porque no lo consagra un gol contra el City. Lamentablemente la síntesis le gana a la trayectoria. Una pena. https://t.co/hMi5LkbIiA — Diego Latorre (@dflatorre) March 11, 2024



Además, Latorre continuó al referenciar que “me molesta mucho los que están a la pesca de algún error para desmerecer a un jugador. Es como ir a un recital y estar esperando que un guitarrista pifie algún acorde para criticarlo perdiendo de vista la obra completa. Esa no puede ser la línea fina para juzgar o sentenciar”.



En busca de defender su postura y acabar con la polémica, el ‘Patrón’ respondió sobre que “No he dicho que Luis Díaz no es un gran jugador. De hecho, lo es. Pero también es cierto que esas jugadas te catapultan como jugador grande en equipo grande porque en esa exigencia se mueve el Liverpool. Igual también dije que revancha tendrá”.