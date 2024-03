¿Y si te quedas en casa, Díaz? Romano niega interés y Liverpool lo ama

Luis Díaz es el hombre del día, y últimamente el de todos los días, en Liverpool. Se sigue admirando su espectacular jugada en el 1-1 contra Manchester City, se deshace Klopp en elogios teniendo en cuenta que sus oponentes eran dos de los mejores marcadores del mundo, se le perdona en la mayoría de veces que haya errado goles porque él de rojo es puro corazón, pura entrega, Anfield en estado puro.

Pero el mercado se mueve permanentemente y él, como estrella internacional que es, aparece en varias carpetas, aunque no todas estén tan confirmadas.



En las últimas horas se informó desde España que habría tenido lugar una reunión entre representantes del FC Barcelona y el agente del colombiano pero que, ante la cifra de 120 millones de euros que se habría deslizado por su traspaso, el interés se habría enfriado y al tiempo se habría despertado en PSG y en el Milan.



¿Quién realmente estaría interesado? El tema es tan álgido que Fabrizio Romano, el famoso periodista italiano experto en transferencias en Europa se ocupó del tema.



En su reciente columna en el Daily Briefing habló claro sobre un posible movimiento en el próximo mercado de verano: “Quiero asegurarles a los fanáticos que no he escuchado nada sobre Luis Díaz y el Barcelona, a pesar de algunas historias sobre la reunión de su agente con el Barça”, indicó inicialmente.



“Tampoco creo que sea posible que Barcelona vaya y pague el tipo de tarifa loca que se requeriría por Díaz”, añadió el experto.



“El foco de Diaz está completamente en Liverpool”, agregó Romano, un asunto obvio y muy típico del profesional que es el colombiano, pero que además estaría en la onda del propio Liverpool, que lo tiene en la más alta calificación y no cambiaría de opinión ni por la salida de Jürgen Klopp.



Y es que los movimientos de los últimos días, empezando por el nombramiento de Michael Edwards, nuevo CEO de fútbol del Fenway Sports Group, propietario de Liverpool, hacen pensar que, salvo el necesario reemplazo para el DT alemán, no habría interés en desarmar la plantilla.



"Con el Liverpool FC, supervisaré el refuerzo necesario de las operaciones futbolísticas, con una serie de posiciones de liderazgo esenciales que necesitan atención urgente. En el futuro, espero trabajar con la Junta Directiva de FSG. Entiendo perfectamente que conlleva grandes expectativas y, por lo tanto, tengo la intención de identificar, contratar y posteriormente empoderar a líderes que cumplan y encarnen los valores y ambiciones del club", dijo Edwards. La intención es más dar confianza a los estelares que entregar un mensaje de incertidumbre.



Si bien para algunos lo 22 goles de Díaz en 85 partidos con Liverpool pueden ser una cuota inferior, su influencia en el juego del equipo no tiene ninguna discusión y, en vez de buscarle reemplazos, da la sensación que lo quisiera es rodearlo aún mejor y darle el respaldo que le ha garantizado Klopp. Todo pasará por el nuevo estratega, claramente, pero si se queda en casa Lucho, la familia estará feliz.