Thierry Henry seguirá como DT: se ofreció a selección mundialista

Tras la penosa actuación de la selección de Bélgica en el Mundial de Qatar 2022 en donde se quedó afuera de los octavos de final sumando cuatro unidades en su grupo conformado con Croacia, Marruecos y Canadá producto de una victoria y un empate, la Federación Belga de Fútbol hizo una 'limpieza' en la dirección técnica dejando atrás lo hecho con Roberto Martínez, quien fue tercero en la Copa del Mundo de Rusia.



Sin embargo, Roberto Martínez consiguió trabajo y liderará un nuevo proyecto de la selección de Portugal a la espera de varias decisiones con respecto a la posible continuidad o salida de Cristiano Ronaldo del combinado nacional. La Federación Belga también cesó a Thierry Henry, internacional francés que acompañó a Martínez en el último Mundial. Henry ahora está buscando nuevos aires.



Hace unas semanas, cuando la Federación Belga de Fútbol apuntó al italiano Domenico Tedesco como nuevo director técnico, Peter Bossaerts, presidente de la organización dijo sobre Thierry Henry, "nos habló de sus ideas y nos hubiera gustado tenerlo con nosotros (...). Pero ya no será asistente del entrenador, aunque lo apreciamos", y es que, el ex Mónaco y Montreal Impact como director técnico en posesión quiere volver a esas aventuras en los banquillos, pero buscaría hacerlo en una selección después de acompañar a Roberto Martínez en un Mundial.



Mientras Roberto Martínez ya consiguió selección, Thierry Henry empieza a 'ofrecerse' a un combinado nacional que conoce bien por su retiro futbolístico en New York Red Bulls y su paso como estratega en Montreal Impact. Se trata de Estados Unidos que está teniendo problemas con Gregg Berhalter y está en la búsqueda de un nuevo entrenador. Henry se sinceró en conversaciones con CBS Sports y mantuvo que si llega la oferta de los estadounidenses la tomaría porque, "¿conozco a los jugadores? Sí, los conozco. ¿Conozco la liga? Sí, conozco la liga. ¿Quiero ser seleccionador a cualquier nivel? Sí, claro que me gustaría".



Thierry Henry sabe que no solo es lo que él quiera, sino que debe esperar al plan de la Federación Estadounidense de Fútbol, además de una planificación de la propia selección, "¿cuál es la filosofía? ¿Qué quiere ser? Cuando te haces esta pregunta, al final vas a encontrar esas respuestas. No porque vayas a organizar la competición vas a llegar lejos automáticamente, ya lo hemos visto con algunos grandes equipos".



Además, volvió a puntualizar que quisiera tomar las riendas de una selección o de algún club después de su aventura en Estados Unidos en 2021 con el Montreal Impact. Luego fue segundo de Roberto Martínez en Bélgica, pero es algo que no quiere volver a hacer. Quiere ser estratega en posesión y concluyó en CBS Sports, "ser el número dos no es algo que me gustaría hacer nunca más. Siento un enorme respeto por Roberto Martínez, me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo, pero me gustaría tener otra".