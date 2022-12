Ruedan cabezas de técnicos ilustres en Catar... y Colombia tenía afán

El Mundial de Catar no solo se ha cobrado a varios favoritos, decepcionantes en estas dos primeras etapas de la competencia.

Las eliminaciones de selecciones como España (octavos de final vs Marruecos), Bélgica y México, estas últimas con la pena de haberse ido en la primera ronda, dejaron también vacantes a los equipos tras la salida de sus entrenadores.

​

Cada caso ha sido distinto. Para Luis Enrique, por ejemplo, había ganas de revancha, ilusión de coronar un proceso de renovación que fue muy ambicioso pero quedó a medio camino, solo que la manera como su equipo se fue desdibujando con el paso de los partidos en Catar le quitó toda la confianza.



La Federación española (RFEF) anunció este mismo miércoles que el DT no iba más en el cargo y solo unas horas después anunció a quien será su reemplazo: un DT de la casa, con buen suceso en selecciones juveniles, como Luis de la Fuente. A rey muerto, rey puesto.

​

Menos claras parecen las cosas en otros seleccionados. Martínez, por ejemplo, renunció al cargo en la misma rueda de prensa posterior a la eliminación en primera fase, una de las más grandes decepciones del torneo, considerando el Mundial de Rusia, en el que fue semifinalista. Sintió que el ciclo estaba finalizado y se fue, a la espera de una nueva oferta. Se dice que la directiva belga analiza la opción de una dupla formada por Thierry Henry y Thomas Vermaelen para reemplazarlo.

​

En el caso e Martino, lo suyo era un final anunciado: adiós al Mundial y adiós a la etapa al frente del equipo de México, que e quedó fuera también en primera ronda. Curiosamente su posible reemplazo sería un colombiano que sufrió como 'el Tata' el constante acoso de la prensa local y de buena parte de Norteamérica: Juan Carlos Osorio.



Un nombre más a la lista de técnicos eliminados que no pudieron mantenerse en sus cargos en Otto Addo, el jefe de la delegación de Ghana que se fue también en la primera fase, negándole a Uruguay un gol que lo hubiera puesto en octavos de final. Una victoria y dos derrotas, su balance.

​

​Y en la lista, pendientes de una decisión, están otros dos entrenadores de prestigio: Hansi Flick, de Alemania, y Diego Alonso, de Uruguay. El futuro para ambos parece muy oscuro tras las eliminaciones en primera ronda de sus equipos y el apoyo es casi nulo. Podría ingresar al mercado muy pronto.



Colombia tenía prisa



Muchos se preguntan por qué no haber esperado al final del Mundial, cuando se sabía que quedarían varios entrenadores libres para negociar de cara al inicio de la siguiente etapa clasificatoria a la Copa de 2026. A falta de respuestas oficiales, la especulación.



La idea de la FCF habría sido ganar un par de meses de trabajo con Néstor Lorenzo antes del inicio del nuevo torneo suramericano, que sería en marzo próximo. De hecho ya se han jugado partidos amistosos en dos fechas FIFA y habrá uno más en enero, además de dos microciclos en Barranquilla.

​

Pero ¿por qué un DT con poca experiencia como máximo líder de un club como Melgar y no uno mundialista como los que están libres? Algunas versiones aseguran que el DT europeo difícilmente volverá a ser opción tras la amarga experiencia con Queiroz. Pero eso no es oficial. Como si nada hablando de Selección Colombia.