Messi vs Van Dijk y más duelos imperdibles en cuartos del Mundial

Llegan los cuarto de final del Mundial de Catar 2022 y con ellos duelos para no perderse y con pronóstico reservado.

Hay viejas deudas por cobrar, hay amigos que ahora serán enemigos declarados, hay hasta duelos al parecer desiguales que bien podrían equilibrarse por obra y gracia del fútbol. Vea los duelos mano a mano que tendrán varias estrellas en la Copa Mundo:



Van Dijk vs Messi

​Aunque intente bajarle el perfil y prefiera que se habla del duelo entre Países Bajos y Argentina como un todo, Virgil Van Dijk (31 años) vs Lionel Messi (35)es un cruce con historia que, sin duda, muchos van a revivir este viernes (2.00 p.m. hora colombiana).



El antecedente es de la temporada 2108/2019, cuando fue un portento el neerlandés, impecable en cada cruce, dueño de un 'timing' alucinante para neutralizar al argentino, ex capitán del FC Barcelona, en la inolvidable remontada 4-0 de aquella campaña que acabó con el título de la Champions League para Liverpool. ¿Repetirá la dosis o esta vez habrá revancha?

​

Amrabat vs Bruno



​Hasta el Mundial de Catar nadie tenía en el radar a Marruecos, menos aún a Amrabat. Hoy todos quisieran en su equipo un mediocampista imbatible en el duelo hombre a hombre, fenomenal en el cruce y preciso en la salida como él, en una segunda juventud en Doha a sus 35 años. Y tiene su historia el hombre de AEK, al que enfrenta James en la Liga de Grecia, pues fue multicampeón con Galatasaray y logró título liguero con el Al-Nassr (de David ospina) en Arabia Saudita.



El tema es que al frente tendrá un problema serio: Bruno Fernandes, la brújula de Portugal, el hombre del pase pero también del letal remate a puerta, el que a sus 28 años tiene siempre una carta más para mantenerse a tope en duelo físicos exigentes. Antes de llegar al Manchester United, por 55 millones de euros, ganó tres copas con Sporting y la Liga de Naciones 2019. ¿Lío gordo? ¡Total! Arderá la mitad del campo este sábado (10:00 a.m. hora colombiana).

​

Casemiro vs Modric



​Hasta hace nada eran los mejores amigos, los socios, la versión Batman y Robin que le dio nada menos que cinco títulos de Champions League al Real Madrid. Pero este viernes (10:00 hora colombiana), en el duelo Brasil vs Croacia, serán enemigos íntimos.



​Casemiro (30 años)acaba de llegar a Manchester United, donde aún no se hace indiscutible como en España, donde Luka Modric (37) ha sentido el impacto de su ausencia pero ha seguido viviendo sin él. Ahora el patrón del medio campo brasileño, el de la marca, la proyección y hasta los mimos a Neymar, tendrá que redoblar esfuerzos para desconectar al que sabe que es el genio de la lámpara en el combativo elenco croata. Dudas no tiene porque ya vio a 'Lukita' llevar a los suyos al subcampeonato del Mundial de Rusia 2018. El duelo, con tanto, tanto conocimiento de por medio, es de pronóstico reservado.

​

Pickford vs Mbappé



​Es un duelo, en el papel, algo desigual: el máximo goleador del Mundial de Catar, Kylian Mbappé (23 años), con 5 goles en 4 partidos, parece una amenaza casi insalvable para Jordan Pickford (28), que no cuida la puerta de uno de los más grandes clubes del mundo sino del Everton.



Inglaterra vs Francia (sábado, 2:00 p.m. hora colombiana) es, para muchos, casi una final adelantada que privilegiará dos ataque verdaderamente temibles, en el que el joven maravilla intentará vencer al portero que ya en Rusia 2018 fue figura en la definición por penaltis contra Colombia en octavos de final, que puede ser muy preciso en los cierres pero que puede dar ventajas en la media distancia, más con una zaga algo lenta.



Para Mbappé es la oportunidad de seguir ampliando la brecha con los Messi, Cristiano, Neymar y demás figuras. No es esperable que ahora saque el pie del acelerador.