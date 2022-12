¿Mensaje a Luis Enrique? Sergio Ramos se sacó la espina y estalló

España cayó derrotada en penaltis contra la sorpresiva Marruecos y quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022, resultado que no le gustó a la mayoría de los españoles, pues sentían que tenían la selección para llegar más lejos, pero el juego basado en solo posesión fue lo que determinó la eliminación, debido a que no profundizaron en definición.



Después de la inesperada eliminación, el jugador del PSG, Sergio Ramos, envió un mensaje a través de sus redes sociales lamentando el mal resultado, pero dando a la vez ánimo para que las decisiones que se tomen sean las correctas por el futuro de España en competencias venideras.



“España no pierde, España aprende. España se cae, tropieza, pero se levanta y sigue al frente. Volveremos y volveremos con más fuerza. Orgullosos de nuestra bandera, orgulloso de nuestro país y orgulloso de nuestros jugadores", dijo Sergio Ramos.



Hay que recordar que Sergio Ramos no fue tenido en cuenta por Luis Enrique para el Mundial y quizá esa experiencia en la zona defensiva y con voz dentro del camerino fue lo que le faltó a una selección joven que no supo aprovechar las opciones para clasificar.



De momento, en España aún no se decide si Luis Enrique seguirá al mando del proceso del seleccionado hacía la Eurocopa de 2024, pero lo cierto es que ya hay nombres sobre la mesa para un posible reemplazo.