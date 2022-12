Hugo Lloris no se queda atrás en Francia: ahora lidera selecta lista

Francia, vigente campeona del Mundial, quedó más cerca de lograr su bicampeonato y entrar en un lugar privilegiado en la historia de las citas mundialistas, gracias a su difícil victoria contra Inglaterra, quien le hizo uno de los mejores partidos del torneo, pero lograron despejar dudas y mantener el 2-1 final.



A lo largo del Mundial, Francia ha sufrido bajas considerables por lesiones, pero de a poco han logrado mantener a algunos jugadores que han demostrado estar preparados a cualquier situación y aparte de aparecer Antoine Griezmann como eje principal de creador de opciones, también ha estado Kylian Mbappé y Olivier Giroud como grandes figuras, quienes con sus goles han mantenido a la selección de de Deschamps como una de las más efectivas en ataque.



Sin embargo, el buen nivel de Francia no solo se ha debido a su ofensiva, también por mantenerse estable en zona defensiva y uno de los que ha ayudado a que Francia no sea una selección muy goleada, es su portero Hugo Lloris, quien una vez más demostró saber manejar los tiempos de los partidos y que su seguridad ha ayudado que el seleccionado no sufra tanto en defensa.



A pesar de que Lloris ha recibido un gol por partido durante este Mundial, el portero de Tottenham ha logrado jugar todos sus partidos y ser parte vital en el equipo, gracias a su experiencia, además, sus ocho atajadas dentro y fuera del área lo tienen como uno de los mejores del certamen.



De hecho, gracias a sus cuatro partidos jugados en el Mundial, Hugo Lloris logró entrar en la historia de su selección al ser el jugador con más partidos con la selección masculina de Francia, superando a Lillian Thuram, quien tenía 142 y que, con su juego disputado contra los ingleses, ingresó a este selecto grupo de jugadores históricos con más apariciones.



Ahora, contra Marruecos, Lloris de 35 años, seguirá aumentando su ventaja sobre sus rivales y quedará como único líder de la lista, sumando récord personal y otra marca para esta generación dorada de selección francesa que luchará por un histórico bicampeonato en el Mundial.





Jugadores con más partidos con la selección de Francia:

​

Hugo Lloris: 143

Lillian Thuram 142 - Lillian Thuram

Thierry Henry - 123

Olivier Giroud - 118

Marcel Desailly - 116

Antoine Griezmann - 114



Hugo Lloris en el Mundial:



Partidos jugados: 4

Goles concedidos: 4

Paradas realizadas: 8

Salvadas por juego: 2 (67%)