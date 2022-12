Revolcón en Bélgica: históricos asumirían como cuerpo técnico

La temprana eliminación de Bélgica del Mundial de Catar, y la consiguiente salida del español Roberto Martínez del banquillo, ha desatado un debate sobre quién debe dirigir ahora a los Diablos Rojos, con nombres como Vincent Kompany, Michel Preud'Homme y Thierry Henry en las quinielas y la Eurocopa de 2024 en la mirilla.



Una de las opciones que suena más fuerte entre la prensa local es encomendar la dirección técnica de Bélgica a la dupla formada por Thierry Henry y Thomas Vermaelen.

Ambos han acompañado a Martínez durante parte de los seis años que ha dirigido a los Diablos Rojos, el primero desde 2016 -salvo cuando estuvo en el Mónaco como entrenador entre 2018 y 2019- y el segundo como una de las referencias en la defensa hasta su retirada en enero de 2022, cuando pasó automáticamente al equipo técnico del combinado nacional.



Uno de los puntos débiles de esa opción es que Vermaelen no tiene experiencia como primer entrenador y Henry no logró buenos resultados en el Mónaco cuando asumió ese papel. Otro de los nombres que la prensa belga cita reiteradamente desde la eliminación en la fase de grupos es el de Vincent Kompany, exdefensa de la selección que, tras once temporadas en el Manchester City, regresó al club de sus orígenes, el Anderlecht, primero como jugador-entrenador y luego sólo como técnico (2019-2022).



Pero, al igual que Henry, Kompany tampoco cumplió expectativas y salió del club de Bruselas el pasado verano. En las quinielas también aparece Philippe Clément, exjugador belga y actual entrenador del Mónaco, tras pasar por le banquillo del Brujas, el Genk y el SK Beveren.



En el Brujas, Clément pasó cuatro temporadas como adjunto de Michel Preud'Homme, el célebre portero belga de los noventa que también está en el bombo de posibles seleccionadores y que tiene dos décadas de experiencia en la dirección técnica en equipos como el Brujas y el Standard de Lieja en Bélgica, el FC Twente en Países Bajos o el Al-Shabab saudí.



Los medios deportivos belgas también especulan sobre la posibilidad de que el elegido sea Hein Vanhaezebrouck, actual entrenador de La Gantoise belga que, ya antes del Mundial, había sugerido una manera revolucionaria de elegir al seleccionador.



"En un Mundial tienes a los mejores jugadores. Los mejores árbitros también. Pero no los mejores entrenadores", dijo el entrenador. "Hay una razón para esto. Después de todo, los mejores entrenadores trabajan en clubes. ¿No sería posible que los países contrataran entrenadores nacionales durante un mes? Seguramente, entonces tendrías el mejor Mundial con los mejores entrenadores", dijo Vanhaezebrouck, cuyo equipo es quinto en la liga belga.



En todo caso, y según publicó este lunes el diario flamenco Nieuwsblad, la Federación belga cuenta con consultar la decisión con las referencias del equipo: Kevin de Bruyne (31), Thibaut Courtois (30) y Romelu Lukaku (29). En esa lista no aparece el capitán, Eden Hezard, pues según periódicos como DH Les Sports el atacante del Real Madrid, de 31 años, criticado por su papel en el Mundial y suplente en el decisivo partido contra Croacia, quiere reflexionar durante las vacaciones sobre si continúa o no en la selección de su país.



