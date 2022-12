Alemania enfurece por una declaración: ‘No es demostración política’

Para el recuerdo quedará que Alemania, por primera vez en su historia, salió eliminada de dos ediciones de Mundiales de manera seguida. Sin duda alguna, una crisis que se empieza a evidenciar y que la Federación Alemana de Fútbol deberá mejorar de cara a lo que serán las clasificatorias para el Mundial del 2026 y para afrontar ese reto mundialista.

Desde la FIFA, Arsene Wenger y Jürgen Klinsmann, miembros del Comité Técnico de este ente, hablaron sobre el nivel que las selecciones están demostrando y tiraron dardos contra la eliminación de Alemania. Le criticaron bastante ese objetivo con el que llegaron a Catar en donde protestaron bastante ante la organización que rige este tipo de competiciones. Pues, otras naciones tampoco estuvieron de acuerdo, pero lo manejaron con tranquilidad.



Los dos actores de la FIFA referenciaron aspectos que están sucediendo en Catar, “está habiendo mucho juego por bandas, muchos goles que vienen de centros laterales. Las zonas centrales están bien cubiertas. La selección con mejores bandas ganará el torneo”. Arsene Wenger continuó, “las grandes selecciones han estado a la altura y algunas han sufrido. Los que juegan bien, después les ha costado rendir. Por ejemplo: Inglaterra, EE UU, Gales… en Inglaterra han aprendido mucho a nivel de competiciones. A diferencia de Bélgica, Inglaterra está en un momento óptimo”.



Posteriormente, el mismo Arsene Wenger se fue en contra de Alemania, un dardo que retumbó fuertemente en la Federación Alemana de Fútbol. Las protestas por la cintilla de capitán que quería usar Manuel Neuer y en Inglaterra, Harry Kane, fueron las polémicas en el inicio mundialista. Sin embargo, los alemanes se quedaron con más protestas, mientras que los ingleses superaron ese tema y se dedicaron a jugar fútbol, “selecciones como Francia, Inglaterra o Brasil jugaron bien su primer partido. Fueron equipos que se enfocaron en el torneo y no en una demostración política”.



También habló sobre los cinco cambios, “nadie quiere volver a los tres cambios, sólo hay tres posibilidades de cambiar cinco jugadores y no cinco de cambiar a los cinco. Creo que no vamos a volver a los tres cambios. No repercute en tiempo de eficiencia. Hay más tiempo añadido y menos goles en esos minutos. Puede que afecte al físico, porque es más exigente”.



Arsene Wenger felicitó a los equipos africanos que han tenido un gran Mundial. El turno será ahora de Marruecos para seguir haciendo historia contra España. Finalmente, también dejó un mensaje de aliento y apoyo para Pelé por su estado de salud delicado, “era mi ídolo de la infancia y le deseamos una pronta recuperación. Hablé hace poco con su agente y no estaba pesimista. Me dijo que vuelve habitualmente al hospital, pero no es grave. Ojalá que así sea. Hay que esperar”.