Sin lugar para James: la realidad del Atlético de Madrid de Simeone

El tiempo pasa. El 29 de julio está cada vez más cerca y la obligación de ir a un Real Madrid que no lo quiere está ahí, a la vuelta de la esquina. James Rodríguez lo sabe y apura in situ las negociaciones para definir de una buena vez su futuro.

La posibilidad de ir al Atlético de Madrid resulta atractiva en el papel: es una plantilla muy fortalecida, pensada para ganar títulos y ya no para ser animadora, Simeone es un entrenador de prestigio que entiende al futbolista latinoamericano y en el fondo del escenario hay una posibilidad hermosa de revancha, de mostrarle a la casa ‘merengue’, con la camiseta del rival de patio, que eran ellos los equivocados.



Pero otra cosa dicta la realidad. Justamente esa nómina tan estratégicamente reforzada ofrece pocas opciones reales de ser titular y de lograr la regularidad que hace ya dos años está pidiendo.



La fila es larga y en ella los puestos en el ataque parecen ya asignados. Así está la realidad



1. Joao Felix. Si bien ahora mismo se recupera de una contusión en la cadera, su primer partido llenó de ilusión a la gente y al DT. Regate, inteligencia con la pelota, asistencia al 9 y lujo. Como James en sus mejores días, pero con solo 19 años de edad…



2. Ivan Saponjic. Era un relevo para Morata y Costa en el papel pero por sus apariciones parece que va por más. Tremendo juego aéreo, sacrificio del que le gusta al ‘Cholo’ y gol. Llegó metiendo miedo.



3. Marcos Llorente. Un descarte del Madrid que al Atlético le viene de perlas y que juega de James: saca con astucia el equipo al ataque, es seguro en el toque y un socio de todos.



4. Héctor Herrera y Thomas Partey. Probablemente aun necesiten tiempo de adaptación, pero ya muestran que son prenda de garantía en el medio campo. Creativos, rápidos, sacrificados. Llegaron de suplentes pero podrían quedarse con la titular.



5. Koke y Saúl Ñíguez. Se trata de dos hombres sin discusión que, además de liderazgo, garantizan la férrea marca que exige Simeone y tienen experiencia en la tarea de conectar el ataque con el medio campo.







¿Y si la opción es ser extremo?



Las opciones tampoco se antojan sencillas para el colombiano pues también hay fila y más de una alternativa en cada costado.



1. Thomas Lemar. Superada la adaptación al modelo Simeone, se espera que esta sea la temporada que justifique los 80 millones que costó. Es el costado por donde podría jugar James, pero el francés no le va a dar ni una opción…



2. Vitolo. Otro con el ADN del Atlético, recio en marca y definitivo en la proyección ofensiva. Tiene la virtud de jugar por izquierda o derecha según sea la necesidad. Como James, pero con la confianza total del DT…



3. Ángel Correa. Es cierto que está en la fila de salida, pero las últimas horas han jugado más por su permanencia pues Silva no pasó de Milán a Atlético y así Correa tampoco pudo llegar al Milán. Lo cierto es que él sería el hombre por derecha y el plan B de Lemar por izquierda. Argentino como el DT y autor de goles clave, ya no tiene nada que demostrar en el Atlético.