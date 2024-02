Sergio Romero aclaró su discusión con Borja: ‘Es folclore del fútbol’

River Plate y Boca Juniors no se sacaron ventaja en una nueva edición del Superclásico argentino disputado en el estadio Monumental. Los dos equipos más populares de ese país empataron 1-1, ambos goles anotados en el segundo tiempo.



El colombiano Miguel Borja, goleador del torneo argentino, sumó minutos pese a que venía de una lesión muscular y aunque no tuvo muchas ocasiones, fue protagonista en un enfrentamiento con el arquero de Boca, Sergio Romero, a quien le reclamó por hacer tiempo. El colombiano le dijo: “jugá a la pelota. Mirá el escudo, jugá.

No obstante, el guardameta argentino aclaró la situación y aseguró que el delantero le pidió perdón. De igual manera, mencionó que en ningún momento su intención fue cortar la continuidad del juego.



“Que somos Boca, que juguemos al fútbol, que no hagamos tiempo. Pero yo creo que después estuvo muy bien porque cuando terminó el partido vino y me pidió disculpas por si me había ofendido la situación”, dijo Romero sobre lo que le dijo Borja.



“Yo le dije que no pasa nada, que es folclore del fútbol y está todo bien, pero si nos ponemos a mirar hasta que empatamos los que hacían tiempo eran ellos. Tardaban un montón en sacar, se tiraban al piso cuando venía un cambio, por más que tenga una lesión en el isquio o esté acalambrado, nosotros no hicimos tiempo”, concluyó el arquero en atención a la prensa.