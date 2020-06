Supuestas pruebas de Villa para desmentir a la hermana de Daniela

El entramado que envuelve el caso de violencia de género, del que fue acusado Sebastián Villa por su exnovia Daniela Cortés, tiene cada día una nueva pieza que complica las cosas. El jugador de Boca Juniors dice que es inocente y contrademandó a su expareja por extorsión.



El caso no solo ha tenido los testimonios de los dos implicados, también familiares y amigos de Villa y Cortés. Incluso, hasta se dijo que la esposa de Edwin Cardona sería citada a indagación, pero la misma Carolina Castaño desmintió la versión.



Justamente, uno de esos testimonios, que favorecen a Daniela, podría jugar en contra de la antioqueña, pues según Martín Apolo, abogado de Villa, habría supuestas pruebas de que Cinthia Cortés, hermana de la víctima de agresión, habría mentido en sus declaraciones.



Según el representante legal de Villa, la hermana de Cortés dio a conocer “una ínfima parte de esos diálogos, cortados y editados para la ocasión”, e incluso mostró charlas desde un celular falso.



“Cinthya Cortés envió diálogos que nunca existieron con mi defendido y de un número telefónico que nunca tuvo. Hasta que vino al país en 2018, Villa tenía un celular que se iniciaba con +57, tal el discado que pertenece a Colombia. Y una vez instalado en Argentina, utilizó teléfono celular número+54.911..., el cual posee hasta el día de la fecha”, dijo el abogado, adjuntando 17 capturas de pantalla que dejarían sin validez las palabras de la hermana de Daniela.



Entre las pruebas que tienen Villa y su abogado, hay fotos y audios. Uno de ellos es del 27 de abril, en el atacante de Boca le cuenta a Cinthya que Daniela lo golpeó, que se va de la casa que compartían en Buenos Aires, pero que “ella escondió las llaves del carro y el pasaporte”.



"Sebas, ¿dime cómo puedes parar esto? Cómo puedo yo, como hermana de Dany, ayudarte a solucionar esto”, dice Cinthya en el audio, y Sebastián respondió: “Ya no hay solución. Ella me dañó mi carrera. Haciendo cosas porque usted sabe que no la he tocado. Ud misma vio cuando ella me pegó. Mucha gente sabe que su hermana me pegaba”.