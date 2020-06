No importa nada: declaración de Villa pone más incertidumbre a su caso

Sebastián Villa cree e insiste en su inocencia, a pesar de la demanda penal que hizo Daniela Cortés, su expareja, acusándolo de agresión y maltrato psicológico. El atacante de Boca Juniors, rompió el silencio y dejó claro que confía en la justicia, y no le importa el tiempo que tome su proceso hasta que pueda demostrar que no es un agresor de mujeres.



Cada día hay más incertidumbre en el caso entre el futbolista y la que era su pareja hasta hace poco.



“Mi imagen y mi carrera han sido dañadas en las últimas semanas, pero siempre creí, y ya lo dije en mis redes sociales, en que la verdad y la justicia se van a imponer. No importa si este proceso judicial tiene aún varios meses por delante”, pues Villa confía en que saldrá absuelto.



Villa, en declaraciones exclusivas a la agencia Télam, añadió: “Confío en mi verdad y en el trabajo que hace mi abogado. Y reitero que nunca agredí a una mujer. Quienes me conocieron de cerca en estos casi dos años que llevo en Argentina saben de las situaciones de violencia que sufrí, siempre con la amenaza de arruinarme la carrera”.



El colombiano lamenta que se esté hablando de él por una situación muy grave, en la que es señalado, y no por su velocidad y goles. “Por eso quiero llegar hasta el final y que se sepa la verdad. Espero volver a estar tranquilo para seguir haciendo lo que sé hacer, que es competir y poder ganar cosas importantes como las que ya gané. Pero no quiero que para recuperar esas cosas tenga que pagar una extorsión que nadie, sea o no jugador de fútbol, tiene que padecer”, apuntó.