La dura decisión que habría tomado Boca Juniors con Sebastián Villa

Boca Juniors retomó los entrenamientos en el predio de Ezeiza con la mira puesta en la reanudación de la Copa Libertadores, la cual está prevista para el mes de septiembre. El equipo de Miguel Ángel Russo cuenta con varios colombianos en el plantel, entre ellos Sebastián Villa, jugador que actualmente sigue sin resolver su situación judicial, tras ser denunciado por su expareja, Daniela Cortés, por violencia de género.

En días pasados, el presidente de la institución, Jorge Ameal, manifestó que el club está a la espera de que el antioqueño resuelva su situación con la justicia para 'definir el camino a seguir', pues el extremo es importante en el esquema del entrenador argentino, y además, es pretendido por diferentes clubes.

Ahora, según informó el periodista Sebastián Vignolo, en el programa 90 Minutos de Fútbol, el cuadro xeneize habría tomado una decisión con respecto al caso del colombiano, y esta tiene que ver con que no será utilizado por el equipo, hasta que la justicia determine si es culpable o inocente tras la denuncia por violencia de género que hay en su contra.



“Hasta que la justicia no se expida y no diga si es culpable o inocente, Boca no va a usar a Villa en el inicio de la Copa Libertadores... Es una decisión del club”, informó el periodista y conductor del programa.