Falcao y Dávinson Sánchez ya conocen a sus rivales en la Europa League

Este lunes la Uefa realizó el sorteo de la segunda fase previa de la Europa League 2020/2021, en la que los colombianos, Radamel Falcao García (Galatasaray), Dávinson Sánchez (Tottenham) y Alfredo Morelos (Rangers) participarán con sus respectivos equipos.

La segunda fase clasificatoria de la Europa League será a partido único, el próximo 17 de septiembre, según informó la Uefa. Los partidos se jugarán a puerta cerrada y en caso de quedar en empate, habrá prórroga y penales en caso de ser necesario.

Así las cosas, Galatasaray de Falcao se enfrentará al Neftçi, Tottenham de Dávinson Sánchez al Lokomotiv Plovdiv, y el Rangers de Alfredo Morelos al Lincoln Red Imps.

Segunda fase previa de la Europa League 2020-2021



Inter Escaldes (AND) - Dundalk (IRL)



KuPS (FIN) - Slovan Bratislava (SVK)



Linfield (NIR) - Floriana (MLT)



Riga (LAT) - Tre Fiori (SMR)



Djurgården (SWE) - Europa (GIB)



Flora Tallín (EST) - KR Reykjavík (ISL)



Sileks (MKD) - Drita (KOS)



Astana (KAZ) - Budućnost Podgorica (MNE)



Ararat-Armenia (ARM) - Fola Esch (LUX)



Connah's Quay Nomads (WAL) - Dinamo Tiflis (GEO)



Hammarby (SWE) - Lech (POL)



Kaysar Kyzylorda (KAZ) - APOEL (CYP)



Nõmme Kalju (EST) o Mura (SLO) - AGF Aarhus (DEN)



Maccabi Haifa (ISR) o Željezničar (BIH) - Kairat Almaty (KAZ)



Lokomotivi Tiflis (GEO) - Dinamo Moscú (RUS)



Neftçi (AZE) - Galatasaray (TUR)



B36 Tórshavn (FRO) - TNS (WAL)



Coleraine (NIR) - Motherwell (SCO)



IFK Göteborg (SWE) - Copenhague (DEN)



Bačka Topola (SRB) - Steaua Bucarest (ROU)



Teuta (ALB) - Granada (ESP)



OFI Creta (GRE) - Apollon Limassol (CYP)



Progrès (LUX) - Willem II (NED)



Viking (NOR) - Aberdeen (SCO)



Bala (WAL) - Standard Lieja (BEL)



Sfintul Gheorghe Suruceni (MDA) - Partizán Belgrado (SRB)



CSKA Sofía (BUL) - BATE Borisov (BLR)



Botoşani (ROU) - Shkëndija (MKD)



Lokomotiv Plovdiv (BUL) - Tottenham (ENG)



Laç (ALB) - Hapoel Beer-Sheva (ISR)



Aris (GRE) - Kolos Kovalivka (UKR)



Budapest Honvéd (HUN) - Malmö (SWE)



Ventspils (LAT) - Rosenborg (NOR)



Riteriai (LTU) - Slovan Liberec (CZE)



Lincoln Red Imps (GIB) - Glasgow Rangers (SCO)



Servette (SUI) - Reims (FRA)



Borac Banja Luka (BIH) - Rio Ave (POR)



Renova (MKD) - Hajduk Split (CRO)



Olimpia Liubliana (SLO) - Zrinjski (BIH)



Kukës (ALB) - Wolfsburgo (GER)



Dunajská Streda (SVK) - Jablonec (CZE)



Piast Gliwice (POL) - Hartberg (AUT)



Osijek (CRO) - Basilea (SUI)



Shamrock Rovers (IRL) - AC Milan (ITA)



Hibernians (MLT) - Fehérvár (HUN)