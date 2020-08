Osorio cuestiona a extranjeros: ¿usan liga local para reencaucharse?

Los días sin competencia que ha tenido que sufrir la Liga Betplay le han dado mucho tiempo a Juan Carlos Osorio, entrenador de Atlético Nacional, para reflexionar sobre lo que ocurre en el fútbol colombiano.

La tremenda polémica que armó, al comentar que le preocupan más los entrenadores sin puesto que hay en el país, que el tema de Lionel Messi, a l que llamó "pura farándula", no se quedó ahí. Su preocupación es auténtica y va más allá de las redes sociales y la coyuntura.



El entrenador no entiende cómo están tan desamparados sus colegas y no hay oportunidades ni auxilios de ningún tipo para ellos: "Aquí hay un gremio de entrenadores profesionales. Hay muchos con el talento suficiente para dirigir cualquier equipo en Colombia. Estuvimos 6 meses en pandemia y no nos dictaron ningún curso de actualización", lamentó, en entrevista con el programa 'En la jugada fin de semana', de RCN Radio.



El adiestrador apuntó directamente a aquellos entrenadores extranjeros que tienen muchas más oportunidades que los colombianos y que llegan al país para mejorar su capacitación, ganar experiencia y, al cabo de un año o dos, irse a grandes equipos de sus países sin dejar nada par la liga local.



"Yo sí cuestiono y digo... pero ¿qué pasa aquí? Yo no soy xenofóbico, yo valoro la gente que viene o va a otro país, pero yo reclamo por todos. No puede ser que vengan técnicos y jugadores a estar un año en nuestro fútbol, a reiniciar y consolidarse profesionalmente, y que al año entrante regresen a sus países y sean parte de grandes equipos. Eso no lo hace ningún otro país, yo no he visto otro país de Sudamérica que haga eso con los nuestros, entonces ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo?”, cuestionó.



Y en este punto no habla ya solo de directores técnicos sino también de los jugadores extranjeros: "Preocupante el fútbol nuestro... Si vamos a hablarlo de porcentaje, pues hagámoslo en un 70%. Esa fue mi gran conclusión en esta semana. Yo quiero que el fútbol colombiano sea entre el 70 y 80% de colombianos. Y el otro 20% bienvenido a todos los extranjeros que vengan a aportar acá, ya sean entrenadores, preparadores físicos, directores deportivos, jugadores, pero que el que venga lo haga por méritos y que vengan y nos enseñen, que nos expliquen, que nos dejen un legado; estamos con la mente abierta, pero que hagan algo productivo por nosotros", concluyó.